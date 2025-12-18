涉助鍾文智偽造簽到！福德街副所長30萬交保 竟在北檢上演全武行

即時中心／綜合報導

富商「鮑魚大亨」鍾文智去年在炒作存託憑證案定讞前便潛逃出境，檢警查出，鍾文智依規在限制出境期間須向派出所報到，疑有「自己人」涉助鍾男偽造簽名；檢調昨（18）日兵分多路搜索約談，並帶回包括北市信義警分局福德街派出所前後任3名副所長、共23人到案。今（19）日清晨依貪污罪命福德所現任副所長古志銘30萬交保，然而在古男離去時，其小兒子為阻擋媒體拍攝，竟在北檢上演全武行，記者不滿手機毀損，已向警方提告。

古志銘在清晨交保後，便由親友陪同離開，然而其小兒子疑不滿現場媒體拍攝，便伸手拍打相機；而記者為保護器材，旋即將對方手拉下，雙方爆發肢體衝突。古志銘見狀立馬上前阻擋，並喝斥小兒子離去，其他親友及法警也衝上將雙方隔開，事後古男也頻頻向媒體致歉，之後便搭車離去。

根據《聯合新聞網》報導，古志銘的姊夫是台北市某分局三線一星高階警官，由於明年1月警界人事即將有異動，卻傳出古男涉協助鍾文智偽造文書而遭檢調搜索，已在警界引發議論。

另知情人士指出，古志銘的小兒子是頭痛人物，就連古男都拿他沒轍；至於遭受攻擊的記者，由於器材被拍打掉落在地，造成燈光與部分零件毀損，因此向警方報案，將提告古男小兒子妨害自由與毀損。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

