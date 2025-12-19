涉助鮑魚大王偽造簽名讓人落跑 3副所長遭拔官

炒作TDRT股票獲利高達4億7千萬元的「鮑魚達人」鍾文智，累計判刑30年5月定讞後竟棄保潛逃。檢調追查發現，有3名警員涉協助偽造定期報到，其中2人交保，另1名副所長仍在開羈押庭，尚未公布聲押結果。北市警局今（19日）急召開人事評議委員會，將3人拔除副所長職務，並調離駐地。

台北市信義警分局。（示意圖／google地圖）

調查局追查發現，鍾文智落跑前已疑似買通台北市信義分局福德派出所協助偽造簽名紀錄，藉此規避定期報到規定。台北市調查處昨搜索約談18位官警到案說明，台北地檢署漏夜偵訊後，目前2位巡佐兼副所長古志銘、梁思強都以30萬元交保，還有另1名副所長李俊良仍在開羈押庭。

針對3人行為，北市警局今天急召開人事評議委員會，將涉案3人拔除副所長職務，並調往信義警備隊服務。

