涉助鮑魚大王偽造簽名！副所長疑收700萬遭移送 妻子也列被告

「鮑魚大王」鍾文智遭法院判刑後潛逃，檢方查出他與福德派出所前副所長李俊良勾結，兩人之間有700萬元的不明金流，案件持續擴大，兩人之間的白手套遭聲押，就連李妻也被列為被告。

鍾文智遭通緝。（圖／翻攝畫面）

鍾文智因炒作存託憑證（TDR）獲利4.7億，遭判刑30年5個月，不過最後卻棄保潛逃，從宜蘭搭船離境前往大陸，後續警政署政風室、信義分局自清自檢發現，疑有員警涉嫌協助鍾文智偽造簽到簽名，涉嫌違反刑法偽造文書等罪，並查出福德派出所前副所長李俊良與他之間有700萬元的不明金流。

檢調發現，鍾文智雖然自2018年起就被限制居住及出境，需定期向派出所報到，但他卻能用警界人脈找人幫忙偽造簽到，一開始先找李俊良，直到李調任後又找古志銘、梁思強協助。

李俊良指出，兩人之間的700萬金流，是鍾文智的球版賭債，由司機葉仲清轉交，但檢調認為，葉仲清就是鍾的白手套，今天凌晨依貪汙罪將李俊良移送複訊，並聲押葉仲清，至於李俊良的妻子，也因帳戶金流不明，改列貪汙財產來源不明罪嫌。

