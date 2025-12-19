涉助鮑魚達人鍾文智潛逃、偽造簽到 北市1副所長、前司機遭聲押禁見

警界重大風紀案！前福德派出所李姓副所長以及現任古姓、梁姓副所長，疑似涉及包庇護航「鮑魚達人」鍾文智偽造假的簽到紀錄，檢調約談前後任3名副所長、李姓副所長妻子、鍾文智以前葉姓司機，5人皆列被告；除了李姓副所長及葉姓司機被聲押，其餘3人以30到50萬元不等交保、限制出境出海，並實施科技監控。

疑助鍾文智偽造簽報到紀錄 3副所長列被告

違法炒作TDR獲利4.4億，「連一鮑魚」創辦人鍾文智3月份棄保潛逃遭到通緝，而鍾文智被限制出境期間，每天都必須前往派出所報到，但奇怪的是，他人明明沒有按時抵達，卻還是有人幫他簽名，追查後才發現是員警涉嫌護航。

18日檢察官將時任李姓副所長，以及現任古姓、梁姓副所長、李姓副所長妻子、鍾文智前司機葉姓男子列為被告傳喚到案，李姓、梁姓副所長一前一後頭戴鴨舌帽不發一語，鍾文智前司機葉姓男子更是全身包緊緊，被攬著進入臺北地檢署。

帳戶可疑金流 遭聲押李姓副所長妻50萬交保

經過漏夜偵訊後，台北地檢署將前李姓副所長及鍾文智前司機葉姓男子依《貪污治罪條例》，在19日清晨4點多向法院聲請羈押禁見；而另外兩名現任古姓、梁姓副所長共謀，涉犯圖利罪，各諭知30萬元交保，並限制出境出海。

李姓副所長妻子則與丈夫共犯《貪污治罪條例》，諭知50萬元交保並限制出境出海，同時實施科技監控。

