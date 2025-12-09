涉勾結詐團洗錢滅證！仙塔律師今出庭「全都認了」

26歲網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉嫌擔任詐團軍師，洩露偵查機密並協助變賣資產規避扣押，遭北檢求刑逾1年且不得緩刑。今（9）日出庭時態度大轉變，洗錢、洩密罪全認並願繳回所得求減刑。

仙塔律師9日上午出庭時對被指控洗錢跟洩密全部認罪。 （圖／資料畫面，中天新聞）

回顧她涉及的靈骨塔詐騙案，全案的主嫌有吳芳儀、吳的男友呂英菖與王助彰，3人在2023年9月創立「鉅新匯公司」作為掩護，實則從事詐騙勾當，該詐團成員對外推銷靈骨塔買賣業務，以節稅、避免政府調查等理由誘騙民眾，再引介「金流專家」協助辦理抵押借款，並鎖定名下有不動產的目標，成員假冒代書身分，聲稱可「製作金流」或提供放款服務，轉介「金主」與被害人簽約借貸。當金主以借貸名義交付款項後，詐團便從中抽取6至10%的高額服務費。

今年4月檢警蒐證齊全後收網，搜索、逮捕吳女、呂男等核心成員，在住處查獲300萬元現金及黃金項鍊、戒指等贓物，偵辦過程中，吳女意外發現名下一輛市價250萬元的豪車未被扣押，便透過陪偵律師「仙塔律師」李宜諪對外聯繫，成功變賣金手鍊1條、金戒指3個及該輛豪車。

仙塔律師仁美身材佳又有專業，卻變成詐團幫兇。 （圖／翻攝仙塔律師IG）

全案移送台北地院審理後，李宜諪上月首度出庭即翻供否認犯行。第二次開庭時更指控檢察官「誘導認罪」，主張偵訊筆錄無證據能力，並聲請傳喚被告吳女等證人，甚至要求進行法律鑑定、傳喚3名法界學者作證。

然而今日第三次出庭，李女態度再有180度大轉變，對檢方指控的洗錢、洩密罪嫌全數坦承，並撤回先前所有證據聲請，包括勘驗偵訊筆錄、傳喚證人及法律鑑定等，對所有證據能力也不再提出異議。

李宜諪的委任律師向法官說明，李女在偵查階段已坦承犯行，審理期間也持續認罪，並願意繳回擔任吳女律師的報酬作為犯罪所得，請求法院依《洗錢防制法》規定從輕量刑。

律師進一步解釋，李女初次與吳女友人、共犯陳永山會面時，因得知陳男與吳女交情深厚，為了蒐集更多資訊以利後續辯護工作，才會向陳男透露部分偵查內容。律師強調，李女當時並不知曉陳永山的真實身分及其在詐團中的角色，透露訊息「絕非為了妨礙偵查」，希望法院能一併考量此情節。

開庭結束後李宜諪面對媒體追問為何放棄所有證據調查權利，僅表示「法律上見解的部分，就尊重法院判定」後快步離去，全案宣判日尚未決定。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

