涉勾結黑幫詐團洩密 檢警拘提律師到案

（中央社記者劉世怡台北12日電）檢警獲報，3名律師為竹聯幫弘仁會陳姓成員為首的假投資詐欺集團辯護時，涉嫌洩密給其他共犯，已諭令3人交保。檢警再查出孫姓律師也涉嫌洩密，今天發動搜索拘提行動。

檢警獲報，以竹聯幫弘仁會陳姓成員為首的投資詐欺集團水房於民國110年4月間至今，透過網路廣告誘騙投資高報酬，已知被害人超過120人，詐騙受害金額逾新台幣3.5億元。

檢警另查出，此假投資詐欺集團的鄭姓律師，與單姓律師、秦姓律師分工合作，涉嫌在陪同車手偵訊時，利用通訊軟體拍攝筆錄，並傳給詐欺集團上層，或於利用律見羈押禁見的車手時，將其供詞內容洩密給詐欺集團共犯。

廣告 廣告

檢警今年9月間發動搜索並拘提鄭姓等3名律師，北檢檢察官複訊後，諭令3人各以新台幣200萬元、80萬元、50萬元交保。

檢警經分析卷證後，近期查出孫姓律師也涉犯洩密罪，因此在今天發動搜索並拘提到案。孫男經警詢後，移送北檢複訊。（編輯：張銘坤）1141112