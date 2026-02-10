涉北捷連續縱火案！燒廁所博關注 台中大夫第自救會長聲押獲准

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台北捷運2月8日接連發生兩起廁所縱火案，警方迅速鎖定一名身份來自台中的七旬曾姓男子，並成功逮捕歸案。檢方訊後認定曾男涉犯放火罪情節重大，且有逃亡與再犯之虞，向法院聲請羈押，獲裁定收押。

台北捷運2月8日接連發生兩起廁所縱火案，嫌犯為來自台中的七旬曾姓男子。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，曾姓男子8日上午自台中搭火車北上，先在大安森林公園站男廁縱火後逃逸，隨即轉往台北車站及西門町活動，留下陳情信並更換衣物。下午近2時許，他再度前往善導寺站男廁縱火，隨後企圖逃逸。

廣告 廣告

北市警方接獲通報後全面加強攔查，曾男在善導寺站犯案後不久，於下午2時10分行經中正區仁愛路、林森南路口時遭員警盤查，當場以現行犯逮捕。

據了解，曾男過去曾在台北生活，熟悉市區交通，還是台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長。他因不滿大夫第重劃區變更屢次陳情未果，遂選擇在北市犯案，企圖藉此吸引媒體與社會關注。

檢方複訊後，昨（9）日依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全等罪嫌將他移送偵辦，並認定其涉犯放火罪嫌疑重大，有滅證、逃亡及反覆實施之虞，最終由台北地院裁定羈押。

更多FTNN新聞網報導

北捷驚傳連續縱火案！大安森林公園、善導寺站男廁相繼起火 警逮7旬老翁偵訊中

搭捷運「胸前、腿旁插2把刀」！北捷中山站驚魂警狂奔逮人 離譜男：朋友家切水果用

新北地院遭縱火！女子超商等通緝犯男友開庭 噴酒精點火「為了燒螞蟻」遭逮

