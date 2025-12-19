涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 北市警調3副所長非主管職務

富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾文智偽造簽名。警方今天表示，遭檢方聲押禁見李姓副所長調離非主管職務，若聲押獲准將停職，其餘2名副所長也調職。

富商鍾文智因案限制出境須至派出所報到，北檢查出有員警疑助鍾文智偽造簽名。台北市政府警察局19日表示，遭檢方聲押禁見李姓副所長調非主管職務，若聲押獲准將停職，其餘2名副所長也調非主管職。（中央社資料照）

富商鍾文智判刑定讞後潛逃，北檢查出，鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名。北檢昨天搜索、約談台北市警察局信義分局李姓副所長等人，今天依貪污等罪將李男聲押禁見。

廣告 廣告

檢察官另約談鍾文智的葉姓帳房、信義分局梁姓、古姓副所長、李男妻子黃姓女子等人到案，訊後聲押葉姓男子，並諭令梁、古以新台幣30萬元交保、限制出境出海，黃女50萬元交保，限制出境出海及實施科技監控。

北市信義警分局今天表示，此案為警方主動報請檢方偵辦，針對李姓副所長等人狀況，經召開人評會後決議，李男調整為非主管職務，若後續聲押獲准將報准停職；梁姓及古姓副所長同樣先調離非主管職務。