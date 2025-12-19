涉協助鍾文智偽造簽名 北市警3副所長調非主管

（中央社記者劉建邦台北19日電）富商鍾文智因案限制出境須至派出所報到，北檢查出有員警疑助鍾文智偽造簽名。北市警今天表示，遭檢方聲押禁見李姓副所長調非主管職務，若聲押將停職，其餘2名副所長也調職。

富商鍾文智判刑定讞後潛逃，台北地檢署查出，鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾文智偽造簽名。北檢昨天搜索、約談台北市警察局信義分局李姓副所長等人，今天依貪污等罪將李男聲押禁見。

檢察官另約談鍾文智的葉姓帳房、信義分局梁姓、古姓副所長、李男妻子黃姓女子等人到案，訊後聲押葉姓男子，並諭令梁、古2名副所長各以新台幣30萬元交保、限制出境出海；黃女50萬元交保，限制出境出海及實施科技監控。

台北市信義警分局今天表示，此案為警方主動報請檢方偵辦，針對李姓副所長等人狀況，經召開人評會後決議，李男調整為非主管職務，若後續被聲押聲將報准停職；梁姓及古姓副所長同樣先調非主管職務。（編輯：李錫璋）1141219