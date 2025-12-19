涉協助鍾文智偽造簽名 李姓派出所副所長遭聲押

（中央社記者林長順台北19日電）富商鍾文智判刑定讞後潛逃，北檢查出，鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名。北檢昨天搜索、約談北市信義警分局李姓副所長等人，今天依貪污等罪將李男聲押禁見。

檢察官另約談鍾文智的葉姓帳房、信義分局梁姓、古姓副所長、李男妻子黃姓女子等人到案，訊後聲押葉男，並諭令梁、古新台幣30萬元交保、限制出境出海，黃女50萬元交保，限制出境出海及實施科技監控。

鍾文智涉嫌違反證券交易法獲利4億餘元，最高法院今年3月12日判刑合計30年5月定讞，檢方聲請定執行刑，台灣高等法院裁定應執行18年徒刑。北檢接獲通知後啟動防逃機制，由於鍾文智未依規定向派出所報到，檢察官認為鍾男有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

最高檢察署指示北檢就鍾文智棄保潛逃分案偵辦，指派檢察官指揮台北市警察局信義分局、刑事警察大隊、新北市警察局新店分局、警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調查處、海洋委員會海巡署、內政部移民署等相關單位偵辦。

鍾文智涉證交法案於民國110年至112年審理期間，法院多次裁定鍾文智限制出境、出海，並定期向轄區派出所報到。警政署政風室、信義分局自清自檢發現，疑有員警涉嫌協助鍾文智偽造簽到簽名，涉嫌違反刑法偽造文書等罪。信義分局、台北市調查處報請檢察官指揮偵辦。

北檢昨天指揮台北市調查處、警政署政風室、信義分局等單位，持法院核發搜索票，搜索福德派出所、三張犁派出所涉案官警座位及住處等15處所，並約談李、梁、古、葉、黃等被告及10多名證人到案。

檢察官漏夜複訊後，認定李男涉犯刑法行使公務員登載不實公文書、貪污治罪條例對主管事務圖利、財產來源不明及個資法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：謝雅竹）1141219