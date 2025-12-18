涉協助鍾文智偽造簽名 檢警調搜2派出所查3副所長
（中央社記者林長順、黃麗芸台北18日電）富商鍾文智判刑定讞後潛逃，北檢查出，鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名。檢警調今天搜索信義警分局等地，並約談包括3名派出所副所長等人。
信義分局晚間透過新聞稿回應表示，局內刑案偵查過程發現李姓派出所副所長等人疑涉不法，主動報請北檢指揮偵辦，檢察官今天率同信義分局、內政部警政署政風室、台北市調查處共同偵辦並執行搜索。
信義分局說，經完成相關調查後，將李員等人移送北檢複訊，且將視偵審結果擬議當事人及追究相關人員考監責任。並秉持不庇縱、不掩飾立場，以維警譽。
鍾文智涉嫌違反證券交易法獲利新台幣4億餘元，最高法院今年3月12日判刑合計30年5月定讞，檢方聲請定執行刑，台灣高等法院裁定應執行18年徒刑。北檢接獲通知後啟動防逃機制，由於鍾文智未依規定向派出所報到，檢察官認為鍾男有逃亡或藏匿情形，發布通緝。
最高檢察署指示北檢就鍾文智棄保潛逃分案偵辦，指派檢察官許祥珍指揮台北市警察局信義分局、刑事警察大隊、新北市警察局新店分局、警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調查處、海洋委員會海巡署、內政部移民署等相關單位偵辦。
鍾文智涉證交法案於民國110年至112年審理期間，法院多次裁定鍾文智限制出境、出海，並定期向轄區派出所報到。警政署政風室、信義分局自清自檢發現，疑有員警涉嫌協助鍾文智偽造簽到簽名，涉嫌違反刑法偽造文書等罪。信義分局、台北市調查處報請檢察官指揮偵辦。
北檢今天指揮台北市調查處、警政署政風室、信義分局等單位，持法院核發搜索票，搜索福德派出所、三張犁派出所涉案官警座位及住處等15處所，並約談3名副所長和1名鍾文智友人，及包括10多名員警等證人到案說明。（編輯：方沛清）1141218
