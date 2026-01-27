涉協助電商毆打司機 天道盟主遭北檢起訴

（中央社記者林長順台北27日電）廖姓電商涉毆打UBER司機，雙方到派出所作筆錄時，廖男聯繫天道盟盟主「鐵霸」曾男找人到派出所前集結，另趁司機離開醫院時毆打。北檢今天依聚眾施強暴脅迫等罪，起訴曾男等10人。

台北地檢署調查，林姓UBER駕駛去年11月17日與廖姓電商董事長、王姓助理發生糾紛，廖男徒手毆打林姓司機，林姓司機也還擊。3人經警方帶回派出所製作筆錄，林姓司機提起傷害告訴（另案偵辦中）。

檢方表示，廖男隨後聯繫綽號「鐵霸」的天道盟盟主曾姓男子，曾男應允找人到場「關心」，委託天道盟幹部曾姓胞弟處理，曾男胞弟指派陳姓男子聯絡多人到派出所前集結，趁林姓司機前往醫院驗傷之際，要求林姓司機和解未果。

廣告 廣告

檢方查出，陳男等人在醫院內外監控、埋伏，當天深夜林姓司機驗傷完畢離開醫院，陳男等人尾隨到復興南路一帶，由陳男毆打林姓司機後腦勺並大聲叫囂，林姓司機心生畏懼跑到附近派出所而獲救。

台北地檢署今天偵查終結，依強制、恐嚇、聚眾施強暴脅迫罪起訴廖男、王男、曾男兄弟、陳男等10人。（編輯：蕭博文）1150127