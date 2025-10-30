涉及基輔地區屠殺兇嫌伏誅! 俄特種警察中校汽車爆炸 當場死亡

25 日，一輛由 45 歲的俄羅斯中校維尼阿明・馬熱林（Veniamin Mazherin）駕駛的汽車在俄羅斯克麥羅沃（Kemerovo）地區發生爆炸，馬熱林當場死亡。 圖：翻攝自 X NEXTA

[Newtalk新聞] 烏克蘭國防情報局（HUR）證實，一名曾參與 2022 年烏克蘭戰爭罪行的俄軍軍官在俄羅斯境內被炸身亡。據報導， 25 日，一輛由 45 歲的俄羅斯中校維尼阿明・馬熱林（Veniamin Mazherin）駕駛的汽車在俄羅斯克麥羅沃（Kemerovo）地區發生爆炸，馬熱林當場死亡。

烏克蘭情報單位指出，馬熱林隸屬於俄羅斯內務部特種部隊「奧貝列格」（Obereg）分隊，該部隊在 2022 年 2 月至 3 月間於基輔地區犯下多起針對平民的暴行與屠殺行為，還涉及布查屠殺案，被指涉及戰爭罪與種族滅絕。

烏克蘭國防情報局早在 2022 年 4 月便已點名「奧貝列格」部隊成員名單，並表示將採取行動確保這些戰犯「受到正義制裁」。

HUR 最新聲明中指出：「一名曾參與基輔地區屠殺的俄羅斯 OMON 特種警察中校已被消滅。」

