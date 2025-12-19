涉及高價咖啡豆標示不實 知名連鎖「歐客佬咖啡」被法辦

知名連鎖「歐客佬咖啡」，上個月遭巴拿馬咖啡商Willem J. Boot公開指控歐客佬及其上游商涉嫌詐欺，強調歐客佬從未取得供貨，卻假冒其冠軍豆「Finca Sophia」名義行銷與販售產品，台中市食安處近日前往歐客佬調查後，認為標示與實際原料來源不符，違反食安法「不得攙偽或假冒」規定，涉嫌標示不實法辦，地檢署證實已簽分「他」字案。

「歐客佬咖啡」涉及高價咖啡豆標示不實爭議，歐克佬董事長王信鈞今天對外鞠躬致歉，坦承錯誤，表示是因行政流程疏失標示錯誤的莊園名稱，誤植產品全數下架封存，已販售20包半磅產品也全部回收。

王信鈞今天與總經理涂裴鈴今天開記者會對外說明，因內部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致消費者及莊園主誤解，對此表達誠摯的歉意。