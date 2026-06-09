涉反滲透法對話曝！ 炫耀白營拉攏「濤哥」化紅線 徐春鶯：我明白

前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯。(記者王藝菘攝)

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理前民眾黨新住民委員會主委徐春鶯涉反滲透法案，今辯論終結；檢方列出對話細節，說明中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤，對徐春鶯有影響力，徐曾向楊文濤炫耀民眾黨要拉攏她，並說：「咱們要成為各政黨爭相拉攏靠近的對象，成為香波波」，楊文濤認為讓國民黨有危機感是好事，但也畫下紅線：「政治上不能搞台獨」，徐聽聞後說：「濤哥，我明白的」。

檢方調查，徐春鶯會跟「濤哥」彙報許多台灣政治情勢，諸如韓國瑜罷免案、婦聯會及部分中配團體政黨遭廢止近況，並曾向楊文濤說稱：「國民黨很難翻身了、咱們在國民黨內希望有發展的姐妹也非常困難」，楊文濤回以「這樣的話，各種工作目標都改修改了」、「再難也得爬出來」。

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檢方指出，徐春鶯後來曾向楊文濤介紹黃珊珊，並稱民眾黨要拉攏她，「咱們要成為各政黨爭相拉攏靠近的對象⋯⋯要讓國民黨有危機感」，楊則回以：「對，早就該讓他們有點危機感了」，但也化紅線「誰對我好，我就支持誰(當然，政治上不能搞台獨，否則大陸那邊也行不通)」。

徐春鶯趕緊回覆說：「濤哥，我明白的」、「政治上我公開支持兩岸和平統一」，楊文濤回以「那我就更沒啥擔心的啦」、「咱們中心堅定支持春鶯姐！」；徐春鶯接著說：「我公開說過，我不是藍的更不會是綠的，問我什麼色，我是紅色的」、「說我綠的，真是笑話」。

至於徐春鶯跟民革上海市委祖統會副主任孫憲的對話，亦有類似情形，例如，徐春鶯曾向孫報告中華愛國同心黨改選後的黨主席顧希君，孫憲表示「我們目前仍稱『同心會』，改為『黨』是他們的事」、「台灣政黨多如牛毛，這些都是邊緣化的政黨，這邊為了宣傳需要，在台灣完全無用」，徐春鶯還報告該組織如被查資金一定出事，孫回以「讓她們自生自滅，不過問」、「讓台當局去處理」，徐春鶯答「明白」。

在2022年台北市長選舉結束後，黃珊珊落敗，曾說要挺黃的孫憲則對徐春鶯說：「與33保持好關係，她是潛力股」、「應該還有機會」。

不僅如此，檢方還揭示，孫憲曾傳訊給徐春鶯「妳是否可以成立一個社群團體，以後作為兩岸『社區論壇』的對口單位」、「這樣可以作為制度性交流」，徐回以「明白」，後續徐春鶯也實際組成社區交流團，赴中國上海市接受中共所屬組織落地招待。

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