涉反滲透法4罪 新住民徐春鶯羈押
身為陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，涉嫌從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，及收取大陸資金，為直轄市長、總統候選人站台、造勢，涉嫌違反《反滲透法》、詐欺等4項罪嫌，新北地檢署指揮調查局台中市調查處展開搜索約談，徐因犯嫌重大，有逃亡、滅證或勾串之虞，檢察官複訊後，27日向新北地院聲請羈押禁見獲准。
64歲的徐春鶯出生於上海，民國82年嫁來台灣，89年依規定放棄大陸戶籍，取得中華民國國民身分證，現為民眾黨新住民委員會主委。
民眾黨昨發表3點聲明表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治的基石，基於無罪推定原則，在相關事證釐清前，任何國民的合法權益與人身自由均應獲得應有保障。目前無從得知所涉案件理由，籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再恣意政治操作，葬送司法公信力。
國民黨立院黨團昨舉行記者會，批評民進黨政府以《國籍法》曲解法令追殺、打壓迫害陸配。內政部回應，中共目前屬境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄原國籍前，據中共《國家安全法》規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。
台中市調處26日在新北檢指揮下，持法院核發搜索票，搜索徐春鶯住處等11處，並帶回徐等7位被告及12名證人釐清。據悉，徐春鶯被控收受陸方指示、資助，分別在111年台北市長競選期間、113年總統大選期間，替民眾黨候選人黃珊珊及柯文哲宣傳支持涉犯《反滲透法》。
另涉嫌協助同鄉地下匯兌人民幣與新台幣1000萬元，又以不實文件向銀行詐貸約2000萬元，涉犯《銀行法》、《刑法》行使業務上登載不實文書、詐欺等3罪。徐遭法院裁准羈押禁見，另6人由檢察官分別諭知15萬元以下不等金額交保，並限制出境出海。
