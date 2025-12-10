涉受黑道飲宴洩密 新北刑大副隊長羈押禁見

新北刑大爆貪瀆案，檢調追查市刑大鄭姓代理副隊長疑接受黑道宴請，洩漏偵辦案件，認他有勾串共犯滅證之虞，涉收賄重罪聲請羈押獲准。另有趙姓偵查員、王姓巡佐、張姓偵查佐3名員警涉案，偵訊後5萬到15萬交保。

鄭姓代理副隊長涉嫌在2023到2024年間接受黑道宴請，洩露偵辦中的案情，還留給黑道有時間躲避查緝。

同案涉案的警察還有新北刑大趙姓偵查員、金山分局王姓巡佐與中和分局張姓偵查佐，其中張員今年10月才因為洩漏車籍資料給第三人，被裁定羈押禁見，近期才獲釋，沒想到9號又被檢察官拘提。

張姓偵查佐剛獲釋又涉案被拘提，訊後交保。圖／台視新聞

4人昨晚陸續移送新北地檢署，複訊後檢方認涉犯貪污治罪條例、刑法洩密等罪，諭知張員15萬、王員10萬、趙員5萬交保，並認鄭姓代理副隊長涉違背職務收賄重罪，犯嫌重大且有串滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。

※未經判決確定者，應推定為無罪

新北／李亭熙、史言川、陳維淳 責任編輯／洪季謙

