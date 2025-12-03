涉台積電內鬼洩密案 東京威力科創遭追加起訴：仍在釐清細節

東京威力科創公司工程師與台積電工程師涉嫌洩漏2奈米關鍵技術遭到起訴，案件出現最新進展。高檢署認定東京威力科創涉犯《國家安全法》等4項罪名，已向法院追加起訴，並建請求處1億2千萬元罰金。檢方指出，東京威力科創公司依法應負監督責任，但除內部規範訂有一般性、警告性的規定外，欠缺已實際落實具體防範管理措施的相關事證。

根據外媒報導，東京威力科創最新回應表示，仍在確認檢方公告的詳細細節，本次遭到起訴的對象為其在台灣的子公司；至於台積電方面，則未對此作出回應。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

羅唯仁列他字案住處遭搜 檢調不排除約談到案

談「羅唯仁涉竊密」 黃仁勳對台積電有信心： 他們不是只靠某一個人

台積電退休老將傳洩密 龔明鑫：釐清是否涉國安疑慮