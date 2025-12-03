涉台積電洩密遭求處1.2億！東京威力科創2點聲明：查無機密外流

社會中心／倪譽瑋報導

東京威力科創科（TEL）涉台積電洩密案，高檢署認為其未盡力防止工程師行為，求處1.2億罰金。（圖／資料照）

先前台積電爆發內鬼案，3名工程師被控，將2奈米技術偷渡到半導體設備大廠東京威力科創（TEL），如今工程師被羈押，台灣高等檢察署再依違反營業國安法等，起訴東京威力科創，認為該公司依法對涉案工程師亦有監督責任。今（3）日東京威力科創針對「台灣檢察機關調查結果」、「今後措施」發出聲明，關於前者，東京威力科創表示，雖起訴書中未指出公司指揮前員工不當取得資訊，以及相關機密資訊外流、經調查也無外流情事，但仍會以極為嚴肅的態度看待。

高檢署智財分署偵辦台積電內鬼案，任職日商東京威力科創行銷部門的工程師陳力銘，與吳秉駿、弋一平被控竊取2奈米關鍵製程技術起訴，目前為智慧財產與商業法院羈押中。高檢署另依職權簽分東京威力科創涉嫌違反國家安全法之法人刑事責任部分，2日偵查終結，依國安法、營業秘密法等共計4罪，追加起訴東京威力科創，求處共1.2億元罰金。

面對追加起訴，如今公司方也發聲，雖然Tokyo Electron台灣子公司「東京威力科創」被起訴，母公司（Tokyo Electron）則沒有，但還是會把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。「對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待」也針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。

東京威力科創也做出兩點聲明：

一、 台灣檢察機關調查結果

台灣檢察機關認為Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創對該前員工負有法律上的監督義務，雖然該公司設有一般性及警示性的內部規範，但欠缺踐行具體防範管理措施之事證，故認Tokyo Electron台灣子公司東京威力科創應負擔法人刑事責任。

另一方面，起訴書中未指出Tokyo Electron及台灣子公司東京威力科創，指示該前員工不當取得資訊之組織性介入以及相關機密資訊外流。經本公司調查，亦無發現組織性介入及機密資訊外流情事。此外，本事件對本公司營運並無影響。

二、 今後措施

本公司一直將包含保護顧客等利害關係人敏感資訊在內的信息安全視為經營中最重要的事項之一，並以業界最高的安全標準為基礎，建立由內外專家24小時/365天常態監控的嚴密資訊安全體系，全力防範及偵測資訊外洩。為防止類似事件再次發生，本公司將進一步強化包含台灣子公司東京威力科創與全集團整體之法遵體系及稽核機制。

未來全體同仁亦將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人之期待。

