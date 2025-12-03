涉台積電2奈米機密外洩 東京威力遭起訴處1.2億罰金急回應

高檢署認定東京威力公司也涉嫌違反《國家安全法》等罪，今（2）天追加起訴，並對該公司求處罰金1億2千萬。

台積電爆發2奈米製程技術外流案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署認定東京威力科創涉及國家安全法及營業秘密法等四項罪嫌，2日對該公司提出追加起訴，並建請處合計1.2億元罰金。東京威力稍早回應，此次起訴的對象為其台灣子公司，正全力確認台灣當局公布的細節。

此案涉及前台積電系統整合部門工程師陳力銘，他在離職後涉嫌勾結兩位仍在職的工程師吳秉駿、戈一平，三人被控共同翻拍了數百張台積電2奈米晶片製程與試產的關鍵參數，陳力銘遭質疑此舉是為了「帶槍投靠」台積電的供應商東京威力科創公司。

廣告 廣告

高檢署說明，智慧財產檢察分署已於8月底起訴陳力銘及台積電員工吳秉駿、戈一平三人。檢方認定三人涉嫌竊取台積電屬於國家核心關鍵技術的營業秘密，涉及營業秘密法與國家安全法等罪名，已分別求處14年、9年與7年徒刑。目前案件正由智慧財產及商業法院審理，三名被告仍羈押中。

此外，檢方並依職權對東京威力公司本身進行調查，案件於2日偵結。高檢署最終認定，東京威力涉犯《營業秘密法》第13條之4、《國家安全法》第8條第7項等四項法人刑事責任，並向法院追加起訴，分別求處罰金新台幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行刑1億2000萬元。

美國財經媒體引述東京威力回應提到，公司仍在確認台灣相關機關的具體公告內容，此案的起訴對象為台灣子公司，TEL先前已對涉案員工採取解僱措施，全力配合調查，公司政策嚴禁員工涉入任何違法或不當行為，目前並沒有證據顯示敏感資訊外洩給第三方。