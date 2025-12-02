涉台積電2奈米洩密案 檢方起訴東京威力科創求處罰金1.2億

高檢署認定東京威力公司也涉嫌違反《國家安全法》等罪，今（2）天追加起訴，並對該公司求處罰金1億2千萬。

台積電爆發2奈米製程技術外流案，台灣高等檢察署智慧財產檢察分署偵辦此案，日前依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪起訴工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平。檢方另依職權簽分案調查，認定東京威力公司（TEL）涉有營業秘密法、國家安全法等法人刑責共4罪，今（2）天偵查終結追加起訴，請求法院求處罰金刑1億2千萬元，本案成為我國首件因《國家安全法》起訴法人的案例。

檢方調查發現，陳力銘、吳秉駿、弋一平皆為清華大學校友，陳力銘曾任台積電12廠良率部門工程師，離職後轉任也是台積電供應商的東京威力公司行銷部門，他明知台積電內部有嚴格的保密措施，卻於2023年8月至今年6、7月之間向吳秉駿、弋一平索取台積電2奈米製程的核心機密。台積電察覺有異於內部調查後，7月8日向高檢署提告。

經檢調密集偵訊在押之陳力銘3人及相關證人，分析相關電磁紀錄及證物後，認3人犯罪事證明確，於8月27日偵結，依涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、竊取營業秘密等罪嫌起訴陳力銘等3人，並分別求刑14年、9年及7年。智慧財產法院裁定繼續羈押禁見3個月，11月底再裁定，自12月1日起延押禁見2個月。可抗告。

另一方面，檢方也分案偵辦東京威力公司相關刑責部分，高檢署檢察官日前訊問陳力銘與東京威力公司相關員工，再比對全案事證以及東京威力的答辯資料，認爲東京威力依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力除內部規範訂有一般性、警告性的規定外，欠缺踐行具體防範管理措施事證，認定未盡力為防止行為，應負法律規定的法人刑事責任。

高檢署表示，工程師陳力銘任職東京威力科創股份有限公司，日前分案調查東京威力公司是否涉嫌違反國家安全法第8條第7項等的法人刑事責任，經指揮調查局新竹市調查站查證後，認定涉有營業秘密法第13條之4、國家安全法第8條第7項等法人刑責共計4罪，於今天偵查終結，向法院追加起訴，建請分別求處罰金4千萬、8百萬、4千萬、4千萬，並請法院定應執行刑1億2千萬元。

※中廣提醒：未經判決確定，應推定為無罪。