涉台言論引中國反彈、強化防衛財源不明 日媒分析：高市埋眾院選舉風險

高市早苗挾高人氣帶動自民黨選情。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 日本媒體《共同社》（Kyodo News）今天（2日）刊出一篇題為「聚焦：高市涉台言論埋外交隱患 強化防衛力財源不明」文章，點出日本眾議院選舉進入倒數階段，儘管首相高市早苗挾高人氣帶動自民黨選情，看似氣勢如虹、大勝在望，但其屢次針對台灣議題的刺激性言論已埋下嚴重外交隱患，同時主張從根本強化自主防衛力的相關財源仍不明朗，有關國民負擔的討論也未深入，選戰中雜音不斷。

文章以高市早苗1月26日在電視節目訪談中表示，「必須營救在台的日本人和美國人」，暗示一旦「台灣有事」，日本可能派遣自衛隊與美軍共同採取行動一事為論述起點。認為言論延續高市去年11月在國會答辯中稱台灣有事「可能構成存亡危機事態」的立場；直言當時正值石破茂執政時期日中關係出現穩定向好的積極動向，高市的發言被視為潑冷水，導致中方態度轉趨強硬；2026年年初中國已宣布加強對日出口管制，若稀土等關鍵物資列入管制清單，日本經濟恐受重創。中方要求撤回相關答辯，但高市未予回應。

《共同社》引述部份外交消息人士憂心，高市的答辯偏離日本政府一貫見解，「對華強硬論調或許在國內輿論中獲得接受，但非常危險」。鑑於日中對立加劇，美國總統川普（Donald Trump）去年11月下旬與高市通電話時，據悉要求避免事態進一步升級；白宮更關注直接涉及美國利益的對華貿易談判，日方應對川普優先商業、傾向對華融合的立場保持警惕。

文章中再提到，在防衛政策方面，高市主張從根本強化自主防衛力，並在解散眾院時表示「將不懼批評，挑戰會導致輿論一分為二的大膽政策」。然而，對於是否增加防衛費以及具體財源並未詳細說明。美國《國家防務戰略》（National Defense Strategy，NDS）要求同盟國防衛支出占國內生產毛額（GDP）的比重提升，但高市並未明確回應相關門檻。此外，放寬防衛裝備品出口規則以強化產業與持續作戰能力，也引發助長地區爭端、導致東亞不穩定的風險疑慮。

《共同社》指出，高市未明確表態是否堅持「無核三原則」（不持有、不製造、不運進核武器），有在野黨加大批評力道；前首相鳩山由紀夫等人也公開反對。並稱「民調顯示民眾對涉台言論及安全政策的態度呈現分裂」。分析認為，儘管高市政府在選前展現強勢姿態，但外交隱患與政策財源不明等雜音，已成為眾院選舉中不容忽視的風險因素。

