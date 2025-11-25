涉台鹽綠能光電弊案 陳啓昱等3人遭裁定再押2個月

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南地檢署偵辦台鹽綠能光電弊案，台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人聲請具保停押，台南地方法院昨天駁回，裁定4度延押，從11月28日起羈押2個月。這項裁定可提抗告。

台南地院今天指出，陳啓昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁違反證券交易法等案件，院方駁回3人具保停押聲請；但考量被告3人執行羈押期間及全案進度（接續進行對台鹽前董事、電業商、共同被告的交互詰問），不予禁止接見、通信。

南檢偵辦台鹽綠能公司光電弊案，2月27日起訴陳啓昱等5人，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年；蘇坤煌求刑10年；台鹽綠能郭姓前副總經理、蘇俊仁、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人，3人建請量處適當之刑。

全案移審後，台南地院2月28日裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人羈押禁見；台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人各以新台幣300萬元交保，限制住居及出境、出海，且以科技設備監控。

陳啓昱等3人聲請具保停押，台南地院9月22日裁定以400萬元至600萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控；陳啓昱等人24日完成具保手續，但南檢立刻提起抗告，台南高分院25日撤銷原裁定發回台南地院，台南地院更裁3度延押2個月，從9月28日至11月27日，並禁止接見、通信。（編輯：李錫璋）1141125