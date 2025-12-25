涉向業者收賄300餘萬 南市消防前局長李明峯、女友人被聲押

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局於24日傳出被廉政署南部地區調查組帶隊搜查該局民間捐贈救災車輛是否有官員牟利情事，並調取消防局救災車輛、設備等有關捐贈公文、檔案，傳訊前局長李明峯及其楊姓女友人等4名被告、6名證人。25日凌晨，檢方訊後認定李、楊兩人共同向曾姓消防業者收賄300餘萬元，向法院聲押禁見李、楊。

24日調查人員從消防局秘書室、災害搶救科與車輛保養場等單位調取救災車輛捐贈有關公文檔案，同時約詢搶救科長、車保場長、李明峯前秘書、搶救科承辦人等多位官員訊問；李明峯與楊姓女友人也先後到案。台南地檢署駐廉政署檢察官許華偉與廉政人員共搜索8處據點，傳訊李明峯、楊姓女友人、曾姓業者等被告與證人共10人到案。

檢察官調查後、初步認為李明峯在消防局長任內職務上有審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁等權限，涉嫌從2023年起對於此等職務上相關行為，與楊姓女子共同收受曾姓消防設備業者給予的金錢賄賂300餘萬元，使曾嫌能獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售的營收利益以及送審消防設備工程相關資料得以順利通過，兩者有對價關係。

檢方訊後認為李明峯、楊姓女子共同涉犯貪污治罪條例對於職務上行為收受賄賂等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，於今(25)日凌晨諭令當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見兩人；另被告曾姓業者涉犯貪污治罪條例對公務員不違背職務行為行賄罪嫌，諭知交保10萬元；其他被告與證人均請回。

