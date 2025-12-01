涉吞上億善款！狐狸名模收押224天 500萬交保

前模特兒蕭瑋葶壓低帽簷走出法院。（圖／東森新聞）





前模特兒蕭瑋葶涉嫌與哥嫂侵占「中華民國身障關懷協會」上億元，從4月被羈押到現在，過了224天，今天（1日）以500萬交保、配戴電子腳環。檢方查出，一家人募款超過2.5億，卻涉嫌把1.1億拿去買股票、房產、豪車，甚至飼養名貴寵物，但蕭瑋葶否認犯行，甚至淚灑法庭，博取同情。

牽著要價數十萬到百萬的阿富汗獵犬，模特兒蕭瑋葶走在街頭炫富拍片，不只養貴族犬，家中還有需要高額飼養費的寵物狐狸，但這些花費都被檢警懷疑，是從侵占中華民國身障關懷協會的上億善款而來。

記者vs.前模特兒蕭瑋葶：「被關這麼久，妳覺得是檢察官誤會妳嗎，那妳有侵占善款去買狐狸嗎，妳要不要解釋一下。」

前模特兒蕭瑋葶壓低帽簷走出法院，這是她被羈押224天，除了沒了以往面對鏡頭的自信，與過去相比，身材也略顯不同，以500萬交保換自由，但得配戴電子腳環。

檢調查出，在2019年到2025年間，他們對外募款，宣稱要提升身障者生活品質，但是募到超過2億元，卻只有一小部分拿來做公益。

檢警發現，協會表面做公益，募款來的錢2億5千萬卻疑似進了一家口袋，只有1千多萬用在協會營運和公益項目，1.1億拿去買股票、房產、豪車、名表，同時利用房屋買賣向銀行詐貸5216萬，過著奢華生活高調炫富，在家中飼養狐狸和阿富汗獵犬。

檢方認定蕭瑋葶和嫂嫂，明明知道哥哥是通緝犯，卻協助藏匿，其名下帳戶也被用來洗金流，蕭瑋葶否認參與募款，庭上稱也不知哥哥是通緝犯，自己只是協會的義工，只是幫忙運送物資照顧孩子，淚灑法庭，堅稱直到被逮當天，才知道被哥哥掛上「常務理事」。

記者vs.前模特兒蕭瑋葶：「狐狸是拿捐款買的嗎。」

昔日在社群平台狂曬寶貝狐狸，和阿富汗獵犬，一隻叫襪子一隻叫穆迪，如今捲入假公益真詐財，養名貴寵物的錢從哪裡來，不是自己說得算。

