涉吸毒案大逆轉！黃明志無罪當庭釋放 經紀人：終於能說了

大馬藝人黃明志10月時捲入台灣網紅謝侑芯命案，初步尿檢呈現4種毒品反應遭逮捕，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴。今（22）日他因尿檢報告呈陰性，被法院宣判無罪當庭釋放，他的經紀人也在臉書發聲，表示「終於能說自己知道的事」。

綜合大馬媒體報導，今日黃明志在律師陪同下出席庭審，並因尿液檢測結果顯示陰性，律師當庭要求檢方撤銷吸毒指控，法官最終裁定黃明志無罪釋放並退回保釋金。而離開法院時，黃明志對媒體的追問均不回應，沉默離開。不過，黃明志還有另一項擁毒控罪，將在明年1月19日開庭。

黃明志的經紀人也在臉書發文，謝謝大家的關心，指出現場傳來消息，「最終報告證實沒有。檢方把吸毒案件撤回」，並表示終於能說出自己知道的事情，「這傢伙根本不可能吸毒，身體爛成那樣，但在調查沒出來前，不能說什麼，我們尊重一切調查」。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※未經判決確定者，應推定為無罪

