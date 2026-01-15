涉喬人事收賄176萬 國民黨前澎湖縣議長劉陳昭玲二審改判7年半

〔記者蔡清華／高雄報導〕國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲、秘書陳淑美，被控關說人事，收受「回饋金」176萬元，遭澎湖地方法院判刑10年2個月、褫奪公權6年；陳淑美判刑3年10個月、褫奪公權3年，經上訴二審高等法院高雄分院，今天上午宣判，劉改判7年6月褫奪公權4年，陳改判2年8月褫奪公權2年，可上訴。

劉陳昭玲被控自2020年11月至2021年3月間，向澎湖縣政府車船處施壓預算，並介入國小校護、消防局小隊長、衛生局和車船處等人事關說，共計5案6罪，並透過機要秘書陳淑美收受「回饋金」176萬元，遭澎湖地檢署提起公訴。

澎湖地院開庭調查後，審酌被告2人應訊時，均坦承犯行，劉陳昭玲並繳回犯罪所得，依違反貪污治罪條例，判處有期徒刑10年2月，陳女因適用證人保護法，判處有期徒刑3年10月，2人均不服上訴。

