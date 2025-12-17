涉國安公務員赴中探親限三等親 「不能見表妹」國台辦崩潰

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共誘拉、滲透吸收台灣公務員，內政部預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，地方縣市首長、涉及國安的公務員，申請赴中探親、奔喪親屬的親等，由四等親改為三等親內。中國國台辦今日不滿嗆聲說，這是「民進黨當局」阻撓禁限兩岸交流往來的又一惡行。

修正草案指出，鑑於近年中共於中國及香港、澳門積極誘拉台灣公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查等案例不斷累積，公務員赴大陸地區及香港澳門的人身安全風險日益升高，為配合強化公務員赴中管理政策，因此提出修正草案。

許可辦法第6條原規定，擔任行政職務的政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全、利益或機密業(公)務人員及涉及國家核心關鍵技術業務的人員，符合探視四親等內親屬、從事業務相關活動或會議等5種情況可以申請進入中國。

不過，內政部指出，為維護兩岸交流安全，並考量實際需求，這次修法參考「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第23條規定，就申請探親、探病或奔喪的親屬，其親等由「四親等內」修正為「三親等內」；另外，也規範未涉及國安的公務員高階主管與警官等赴中，須提前7天申請。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會聲稱，「民進黨當局」費盡心機阻撓限制台灣同胞來中國，羅織罪名打壓迫害島內積極參與兩岸交流的團體、個人，企圖阻擋兩岸同胞走近走親。這種濫權妄為的行徑，必遭民意唾棄。

關於本次修法，陸委會發言人梁文傑日前強調，這個規定已經非常多年，早年有不少公務員是中國遷移過來的，不少親戚朋友在大陸，所以有四等親的很多人。

梁文傑指出，四等親是指表哥、表妹，但這麼多年下來，有些公務員濫用四等親。例如一個受管制的公務人員，申請要去中國大陸探望表妹，要去探親，這是社會不太能接受的，所以把四等親改為三等親，三等親是指叔叔、伯伯，比較符合一般社會觀感。

