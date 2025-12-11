涉國安公務員赴中探親限三等親 陸委會：有人濫用四等親探望表妹

陸委會發言人梁文傑說，四等親是指表哥、表妹，但這麼多年下來，有些公務員濫用四等親，申請要去大陸探望表妹，這是社會不太能接受的。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共近年誘拉、違法逮捕台灣公務員，內政部預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，地方縣市首長、涉及國安的公務員等，申請赴中探親、奔喪親屬的親等，由四等親改為三等親內。陸委會發言人梁文傑今天說，四等親是指表哥、表妹，但這麼多年下來，有些公務員濫用四等親，申請要去大陸探望表妹，這是社會不太能接受的。

修正草案指出，鑑於近年中共於中國及香港、澳門積極誘拉台灣公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，公務員赴大陸地區及香港澳門人身安全風險日益升高，為配合強化公務員赴中管理政策，因此提出修正草案。

許可辦法第6條原規定，擔任行政職務的政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全、利益或機密業(公)務人員及涉及國家核心關鍵技術業務的人員，符合探視四親等內親屬、從事業務相關活動或會議等5種情況可以申請進入中國。

不過，內政部指出，為維護兩岸交流往來安全，並考量親屬關係遠近實際需求，因此這次修法參考「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第23條規定，就申請探親、探病或奔喪的親屬，其親等由「四親等內」修正為「三親等內」；另外，也規範未涉及國安的公務員高階主管與警官等赴中，須提前7天申請。

對此，梁文傑說明，這個規定已經非常多年，20、30年跑不掉，原本就有規範台灣的公務員進入大陸地區。早年有不少公務員是中國遷移過來的，有不少親戚朋友在大陸，所以有四等親的是很多人。

梁文傑舉例，四等親是指表哥、表妹，但這麼多年下來，有些公務員濫用四等親。例如一個受管制的公務人員，申請要去大陸探望一個表妹，要去探親，這是社會不太能接受的，所以把四等親改為三等親，三等親是指叔叔、伯伯，此事有經討論後決定，比較符合一般社會觀感。

