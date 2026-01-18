涉國安法案件延燒 中天主播林宸透過個人帳戶轉錢給軍人
[Newtalk新聞] 中天電視台記者兼主播林宸佑日前因涉嫌違反《國家安全法》，遭橋頭地方檢察署指揮調查局前往住處搜索，並帶回高雄偵訊。經檢方訊問後，法院裁定聲押獲准。相關消息曝光後，引發社會高度關注，外界也關切案件涉及的手法與細節。
橋頭地檢署指出，林宸佑疑似收受來自中國境內的資金，並透過其個人帳戶轉交款項給提供情資的現役及退役軍人，作為交換軍事資料之用。檢方認為，相關行為恐已危及國家安全，依法展開偵辦。
檢調說明，林宸佑遭搜索的關鍵，源於日前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士拍攝揮舞五星旗並投共一案。在第四波調查行動中，檢方發現林宸佑疑似多次給付現役軍人數千至數萬元不等的款項，再由該名軍人將所屬單位的軍事資料交付中國方面。
本波行動中，檢調單位共羈押林宸佑及5名現、退役軍人。辦案人員指出，除相關軍事情資內容外，涉案資金的來源與流向亦為偵辦重點，是否存在來自中國境內的資金管道，仍待進一步釐清。
據了解，林宸佑曾多次接觸多名經濟狀況不佳的現役或退役軍人，並以金錢作為交換，取得其所屬單位的軍事情報與機密資料，再轉交給中方特定人士。檢調強調，全案仍在持續偵辦中，將進一步釐清相關人員責任，依法嚴辦，以維護國家安全。
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 175
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 104
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 65
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 71
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 20 小時前 ・ 46
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 243
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 22 小時前 ・ 49
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 11
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 18
政治中心／綜合報導曾經預言前台北市長柯文哲"沒有總統命"，而引發廣大討論的命理師周映君，最近再點民眾黨主席黃國昌，並從面相角度分析，認為「不具將星相」，恐怕選不上新北市長。巧合的是，黃國昌的研究室，恰巧和三位已通過縣市長初選的民進黨立委都在中興大樓11樓，這裡也被稱為另類的風水寶地。立法院有113名立委，每個人都有專屬研究室，分散在三棟建築，但一直有風水之說。民視記者林彥君：「2026地方選舉，民進黨的人選已經陸續底定了，但是外界也發現，像是陳亭妃賴瑞隆以及王美惠，就在同一層樓的辦公室，也就是立法院中興大樓的11樓，另外像是民眾黨主席黃國昌，他也在同一層辦公室，因此這裡也被外界說，是另類的風水寶地。」可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地。（圖／民視新聞）可容納84位立法委員的中興大樓，被視為風水寶地，可不是風穴來風。因為過去包許淑華、周春米、高虹安、以及蔣萬安，2022年當選後，他們的辦公室成了其他委員眼中的大熱門。台南市長參選人（民）陳亭妃：「真的嗎這麼剛好，也很謝謝，如果這是風水寶地的話，那就很謝謝這個風水寶地了。」2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，不過辦公室風水再旺，關鍵的恐怕還是在個人條件，因為有命理老師從面相分析，認為同樣坐鎮中興大樓11樓的民眾黨主席黃國昌，想選新北市長選運不樂觀。2026台南市長選戰，民進黨確定推派陳亭妃，辦公室也在風水寶地11樓。（圖／民視新聞）命理老師周映君：「沒辦法真的沒辦法，因為我第一點來看他的相，根本就不像一個掌控者有將星的相，如果在相上面來講，他就是不是好相啦，你不要跟他相處，你跟他相處，不管是當朋友還是仇人，你都是很可怕。」雖然命理老師不假思索的說，無法度，金價無法度！面對2026大選即將到來，各個參選人靠地方經營、靠端政策，風水命相也成討論話題。原文出處：曾預言柯文哲沒總統命！命理師曝黃國昌「沒將星相」選情不妙 更多民視新聞報導台灣模式獲美支持！台美關稅15%不疊加 賴總統曝全程緊盯「都沒睡覺」快闢謠！「台灣需投資美國5000億美元」是錯誤說法 中經院院長澄清了台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 17 小時前 ・ 2
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
台北市長蔣萬安今年要拚連任，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨（16日）點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君是強勁對手。蔣萬安今回應，離選舉還有很長一段時間，目前就是專注市政。蔣萬安今出席台北隊策勵營活動，會前受訪說，現在離選舉還有很長一段時間，目前就是專注在市政，今天也是台北隊一年一度的策勵營，透過一天跨自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
警方接獲線報，去年底有外國遊客假觀光真詐騙來台當車手，經過長期間調查，15日鎖定一名準備從高雄出境的22歲加拿大籍女子。她落網時身穿淡色披肩還踩著高跟鞋，裝扮非常淑女而且時髦，但她其實已經得手50多萬元，加上犯案時穿著都是同一套洋裝，警方在機場馬上一眼認出來，將她逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言