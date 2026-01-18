涉國安法案件延燒 中天主播林宸透過個人帳戶轉錢給軍人

中天記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，被橋頭地院裁准羈押禁見。 圖：取自林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 中天電視台記者兼主播林宸佑日前因涉嫌違反《國家安全法》，遭橋頭地方檢察署指揮調查局前往住處搜索，並帶回高雄偵訊。經檢方訊問後，法院裁定聲押獲准。相關消息曝光後，引發社會高度關注，外界也關切案件涉及的手法與細節。

橋頭地檢署指出，林宸佑疑似收受來自中國境內的資金，並透過其個人帳戶轉交款項給提供情資的現役及退役軍人，作為交換軍事資料之用。檢方認為，相關行為恐已危及國家安全，依法展開偵辦。

檢調說明，林宸佑遭搜索的關鍵，源於日前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士拍攝揮舞五星旗並投共一案。在第四波調查行動中，檢方發現林宸佑疑似多次給付現役軍人數千至數萬元不等的款項，再由該名軍人將所屬單位的軍事資料交付中國方面。

本波行動中，檢調單位共羈押林宸佑及5名現、退役軍人。辦案人員指出，除相關軍事情資內容外，涉案資金的來源與流向亦為偵辦重點，是否存在來自中國境內的資金管道，仍待進一步釐清。

據了解，林宸佑曾多次接觸多名經濟狀況不佳的現役或退役軍人，並以金錢作為交換，取得其所屬單位的軍事情報與機密資料，再轉交給中方特定人士。檢調強調，全案仍在持續偵辦中，將進一步釐清相關人員責任，依法嚴辦，以維護國家安全。

