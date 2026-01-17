涉國安法遭搜索 中天主播林宸佑遭收押禁見
橋頭地檢署偵辦國安案件，懷疑中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑涉嫌違反國安法，連月來指揮調查局佈線跟監埋伏並監控，林宸佑等5人遭聲押禁見，林已獲准被押，其餘人等還在開庭中。
本刊掌握，橋頭地檢署昨北上搜索《中天電視台》，並依涉犯《國安法》將綽號馬德的知名主播林宸佑帶回，院方已裁定羈押禁見，至於詳情，橋檢尚未對外說明。
林宸佑爭議不小，過去聯電創辦人曹興誠在立法院召開國際記者會，嗆《中天新聞》是「匪台」，甚至嗆《中天》記者林宸佑：「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間」？
林宸佑當時也反擊，沒想到曹興誠身為一個董事長，居然這樣開砲一個小記者；針對曹興誠罵他「還有臉站在這裡，我替你慚愧」，林宸佑也回擊，「我還真的覺得不慚愧，這麼一個小問題，就把一個董事長激怒；你覺得我該慚愧什麼」。
