涉國民黨幽靈罷免千萬交保 黃呂錦茹「身體因素」聲請解除電子腳鐶監控

記者楊佩琪／台北報導

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹被控涉幽靈罷免案，被依偽造文書等罪起訴，台北地方法院2025年8月間，裁定准予1000萬元交保，限制出境、出海、住居，需接受科技監控配戴電子腳鐶與個案手機。黃呂錦茹日前聲請解除科技監控，北院7日開庭，黃呂錦茹表示，因需進行核磁共振檢查，且電子腳鐶造成雙腳不平衡，臀部、背部也疼痛不堪，聲請解除電子腳鐶部分，以個案手機替代。

庭訊時，黃呂錦茹表示，她已認罪，且在國民黨內已沒有實質影響力，也不會逃亡，開庭都會遵期到庭。先前她便2次向法院聲請到外地，2次都當天來回，交保後她到振興醫院體檢，醫生告訴她心臟、肺部需要檢查，加上有卵巢囊腫，需進行核磁共振造影，她也去看了精神科。且近日髖關節部分疼痛1個星期，生活品質大受到影響，希望法官審酌。

律師則表示，因為配戴電子腳鐶，使得雙腳重量不平衡，造成脊椎、髖關節發言炎疼痛，得移除腳鐶才能進行相關精密檢查，個案手機拍照上傳監控中心報到已足夠確保不會逃亡。

不過檢方認為，電子腳鐶重量並不重，髖關節疼痛未必與配戴電子腳鐶有絕對關聯。且個案手機為定時回報行蹤，要逃還是可以逃。另黃呂錦茹財力雄厚，雖有1000萬元保釋金，仍未必能確保審判進行，不宜撤除電子腳鐶監控。

