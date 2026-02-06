涉圖利掏空國庫 卓揆宣布：「不副署」眷改條例修正案

卓榮泰院長今(6)日出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮受訪。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（6）天上午出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮前受訪宣布，不副署立法院三讀通過的《國軍老舊眷村改建條例》修正案（眷改條例修正案）。卓榮泰說，該修正條例完全是針對特定的個案，明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法案件，同時，對老舊眷村改建基金的財務造成負擔，更嚴重的是侵犯了行政院編列跟提出預算的專屬權，為捍衛憲法的平等原則跟權利分立原則，「我決定不副署，這是一個重大的決定」。

廣告 廣告

立法院1/16三讀通過修改《國軍老舊眷村改建條例》修正案，將老舊眷村定義時限從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款，被質疑恐掏空國庫2000億元。立院已在1/28將咨文送抵政院，10天公布期限今日屆滿，卓揆拍板「不副署」，這是繼「財劃法」不副署後，政院「不副署」的第二例。

卓榮泰說，立法院這次針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，是完全針對一個特定的個案所為的一個修法動作，這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對（國軍）老舊眷村改建基金財務也造成負擔；嚴重的是，侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

卓榮泰強調，所以爲了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，「本人也基於《憲法》賦予行政院長的副署權，所以我決定這次的《（國軍）老舊眷村改建條例》的修正，我決定不予副署，這是一個重大的決定」。

行政院發言人李慧芝補充說明，有關立法院於今（2026）年1月16日三讀修訂的《國軍老舊眷村改建條例》，李慧芝表示，由於該案實際上只適用於某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

此外，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此，卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院長之副署權，決定就這次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌批谷立言遭政院轟不專業 民眾黨反擊：建言被抹紅成中共工具

AIT處長谷立言是綠營側翼？政院：不專業且偏頗的指控