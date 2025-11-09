涉圖利3百萬仍獲准出國！葉林傳境管暫解「赴澳、紐考察」法官責付議長戴錫欽監管

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

台北市副議長、國民黨籍議員葉林傳，因涉嫌圖利自家經營的電子遊藝場314萬元遭起訴，先前以500萬元交保並被限制出境、配戴電子手環。不過，據《自由》獨家報導，台北地院近日裁定，准許他於明年1月26日至2月10日暫時解除出境限制，率團前往澳洲與紐西蘭進行姊妹市交流與市政考察，責付議長戴錫欽及辯護律師林俊儀監管。

台北市副議長、國民黨籍議員葉林傳。（圖／翻攝畫面）

根據起訴書，葉林傳被控於2016至2017年間，利用副議長職權施壓，擱置並退回市府草案，成功讓「普通級電子遊戲場」條件放寬，進而讓自家欣欣電子遊戲場取得「限制級」資格，圖利金額達314萬元。檢方依《貪污治罪條例》圖利罪及《刑法》供給賭博場所罪起訴，並建請法院從重量刑。

針對葉林傳出國考察一事，台北地院表示，歷年市議會公務考察慣例由議長或副議長親自率團，葉林傳熟悉議會外交與市政交流事宜，確有公務正當理由，因此批准短期出境。但法院強調，他返台後仍須恢復出境限制與電子監控，如未依規返台或拒配合，將沒入保證金並採取後續處分。

