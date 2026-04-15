涉地球村重傷害案 北院裁定夏男80萬元交保並境管

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（中央社記者謝君臨台北15日電）幫派夏姓男子協助地球村陳姓負責人處理債務，教唆周姓男子毆打女牙醫，北檢起訴6人，其中夏男、周男遭羈押禁見。北院14日裁定2人分以80萬、60萬元交保並境管、實施科技監控。

地球村負責人陳姓男子涉嫌詐騙新台幣3000萬元，引介夏男處理債務，教唆周男毆打女牙醫。台北地檢署去年9月18日依詐欺、組織犯罪、重傷害等罪起訴陳男、夏男、周男等6人。其中，夏男、周男遭法院裁定羈押禁見。

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台北地方法院裁定指出，由於夏男、周男押期將屆滿，2人聲請具保停押，合議庭審酌訴訟進行程度等，認為若提出相當具保金額，再加上限制住居、出境、出海，以及接受適當科技監控等處分，應足以藉這些措施所產生的心理壓力，讓後續訴訟程序能夠順遂進行，應可代替羈押而無繼續羈押的必要。

合議庭經徵詢檢察官等人的意見，再綜衡犯罪情節輕重等一切情狀，於14日裁定夏男、周男分以80萬、60萬元交保並限制出居、出境、出海8月，以及實施電子手環科技設備監控。裁定指出，停止羈押期間如有無故不遵期到庭或違反應遵守事項，北院得逕行拘提，並審酌具體情狀，再行羈押。（編輯：林恕暉）1150415