涉堰塞湖洪災撤離不實 光復鄉長聲押、3員工交保 (圖)

其他人也在看
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 10
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 6 小時前 ・ 6
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 1 天前 ・ 18
旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！市場黃魚含致癌禁藥
台北市衛生局公布生鮮水產品抽驗結果，在32件受檢產品中，共有5件不符合規定，不合格率達15.6%，其中包含旭集天母店、遠東咖啡自助餐廳等知名餐廳的蟹類產品驗出重金屬鎘超標，另有市場攤商的黃魚檢出禁用藥物。中天新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 1
新型肺鏈疫苗明起接種 南投縣衛生局提醒：打1劑即可完整保護
國內進入肺炎鏈球菌感染症好發季節，南投縣衛生局自明天（15日）起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 17 小時前 ・ 2
天冷大缺血！A、B、O型全拉警報 還差24萬袋血才夠過年九天用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台「大降溫」負面效應出來了，血庫大缺血！台灣血液基金會今（15）日發出警訊，統計受到天冷捐血人不願外出、病人又增多的雙重打擊，目前血庫庫存拉警報，A型、B型、O型三種血液明顯不足，尤其是O型血，全台僅能再撐4.7天，已經危機下限；A型血、B型血也接近臨界值。基金會呼籲民眾踴躍捐血，尤其今年春節假期長達9天，為儲備足...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
基隆仁愛區里長李碧霞 紀念亡夫百日捐復康巴士
基隆市仁愛區虹橋里長李碧霞服務街鄉里36年，今（13）天是她先生許振富逝世百日，李碧霞以夫妻名義捐贈1輛復康巴士給基隆市政府，完成先生的心願，讓丈夫的愛留存在基隆，服務更多的人。李碧霞與子女今天在市府前廣場捐贈復康巴士，由副市長邱佩琳代表接受。李碧霞擔任里長36年，並經常在醫院和車站擔任志工，她說，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸
地方中心／黃兆康 新竹報導又是一起行車糾紛演變成街頭全武行！新竹北大路，周一（12）晚上發生兩輛機車，疑似為了超車互不相讓，先是逼車差點相撞，最後在紅燈時下車互毆，甚至拿安全帽攻擊，場面失控，警方獲報後，火速到場制止，並依法送辦。行車紀錄器拍下，兩輛機車並排騎在大馬路上，隨後一輛先是加速左轉離開，不過另一輛騎士卻情緒失控，追上逼車，差點相撞，後續更是趁紅燈時，下車一頓猛打，連機車倒車也不管，直接丟在一旁，兩人一路拉扯到路邊。林姓騎士vs.王姓騎士：「怎樣啦」。男子出言不遜，甚至還拿安全帽攻擊，場面相當失控。後方民眾見狀趕緊上前，將倒地的機車熄火。民眾：「我覺得很誇張啊,這樣子會對現有的交通的安全或者是對其他的騎士都還蠻困擾的」。民眾：「可是他沒有想過後面會不會造成危險甚至交通的一個罰款」。林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛。（圖／民視新聞）事發在新竹市北大路，週一晚上9點左右，林姓男子和王姓男子，因超車問題，在加油站前爆發行車糾紛，最後在西門街、四維路口停等紅燈時，演變成肢體衝突。過程中，林姓男子拿安全帽毆打對方，造成王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。新竹市警局西門所副所長 賴濬承：「本分局員警獲報後立即抵達現場，經瞭解雙方因超車問題引發行車糾紛，後續更引發肢體衝突，造成一方受有挫傷，全案將依傷害罪，函請新竹地檢署偵辦」。王姓男子額頭輕微擦傷，讓他氣得提出告訴。（圖／民視新聞）一場行車糾紛，卻因為情緒失控，吃上官司，實在得不償失。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：超車互不讓還逼車險釀相撞 騎士紅燈下車互毆拿安全帽猛砸 更多民視新聞報導尹錫悅被控「內亂首腦」遭求處死刑！宣判時間出爐熱戀種草莓1／掰了邱偲琹 郭方儒雨中陪新歡大跳相愛的兩個人不一定要很相似 這4種伴侶反差其實很加分民視影音 ・ 23 小時前 ・ 3
竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩
中部中心 / 邱俊超 苗栗報導苗栗龍鳳漁港日前發生離譜竊案！一名船家花了80萬，整修二手漁船都還沒開出海，就被小偷整艘竊走，棄置在新竹新月沙灣附近草叢。警方持續追查，發現主嫌先在竹北偷竊吊車，隨後再南下偷船，落網後，他向警方供稱，因為沒開過船，覺得好玩才想偷漁船出海，如此大費周章，連船主都搖頭說很離譜！嫌犯落網後供稱 因為好玩才偷船出海 說法連船主都覺得很離譜。（圖／翻攝畫面）中型吊車載著一艘1.2噸，偷來的漁船趴趴走，嫌犯大費周章偷車又偷船，遭到警方掌握逮到人，嫌犯竟然說這偷船，只是因為好玩。因為沒開過船覺得好玩，想出海才會偷船，這說法，連船主都覺得誰相信，不可能！離譜竊船案發生在本月6日，1.2噸漁船不翼而飛船主報警，原本是船主花了80萬整修，近期才要向海巡登記出海就被偷，嫌犯從竹北市偷了吊車再到龍鳳漁港把船吊掛起來載走，運到新竹海邊出海遊玩，最後將漁船棄置。好險船找回來了，船主說，之前聽過偷船的零件，整艘船被偷，也是在龍鳳漁港的第一次發生。民眾花了８０萬整修的漁船遭到竊賊偷走 還好最後被尋獲。（圖／翻攝畫面）嫌犯50歲是新竹人，有毒品竊盜前科，警方也查出，嫌犯真的有讓船下海，還一路開到新月漁港，把船棄置頭前溪出海口，根據了解，嫌犯曾從事工程相關工作，可能熟悉吊車作業，不排除這樣才會偷吊車再偷船。嫌犯自稱因為沒開過船，為了好玩才會去偷。供詞疑點重重，是否還有共犯？檢方聲請羈押獲准，持續調查。原文出處：竹北偷吊車再南下「偷船出海」 慣竊落網稱：覺得好玩 更多民視新聞報導控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
獨家》不只涉職場霸凌！前海科館長陳素芬爆違法進用大姑 2人被聲押
國立海洋科技博物館前館長陳素芬涉職場霸凌，並違法進用她的大姑廖敏惠，違失情節重大，去年底被監察院彈劾並送懲戒法院審理。基隆地檢署昨搜索陳、廖2人住處，並複訊至今（15日）凌晨4點後，依陳、廖涉犯貪污治罪條例圖利罪有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。基隆地院預定上午10點半召開羈押庭。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
古坑山林大火! 延燒1天1夜 面積約８公頃
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林古坑鄉草嶺村，12日發生山林大火，由於天候乾燥加上風勢助長，火勢不斷延燒，燒了1天1夜，13日上午，消防單位協請直升機空中灑水，當地村民也自發性全力防堵。空拍畫面中，濃煙從山林間直竄，火光燒成一條紅龍，多處冒白煙。雲林古坑鄉草嶺村發生山林火警 天候乾燥加上風勢助長火勢延燒 出動直升機灑水救援（圖／翻攝畫面）雲林縣古坑鄉草嶺村12日上午8時左右發生一處森林火警，消防人員先前往灌救，但現場天候乾燥加上風勢助長等因素，形成多處跳火，火勢難以全面控制，燒了1天1夜。13日上午消防單位協請直升機出動。直升機從湖山水庫取水，來回奔波，從空中灑水灌救。當地村民自發性支援 載水接近火點協助救援 （圖／民眾提供）另外，在地面也有當地村民自發性支援，載水接近火點，協助救援。火災位處山區道路狹窄，水源不足，村民長期以來與消防人員配合互助打火方式，消防人員闢出防火線後，當地村民協助撲滅零星火勢。初估古坑山區燃燒面積約８公頃左右，另外當地居民在起火點附近有發現可疑電鋸、汽油，卻未見主人，是否與火警相關？猶待火調小組調查釐清。雲林古坑鄉草嶺村發生山林火警 天候乾燥加上風勢助長火勢延燒 出動直升機灑水救援（圖／翻攝畫面）原文出處：空拍畫面曝！ 雲林古坑山林大火 直升機空中灑水防堵火勢 更多民視新聞報導阿里山.嘉明湖下雪了! 今晨本島平地最低溫雲林古坑6.7度銀白世界! 合歡山松雪樓雪花紛飛 積雪0.5公分（有影）這次白的不是羊咩咩! 南投清境睽違近10年雪花紛飛民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
車拋錨換電池臨停！ 疑遭拍照檢舉 女車主怒爆口角
新北市 / 綜合報導 昨(12)日早上8點多，新北市中和區景平路，一名女車主因為車輛電池出狀況，把車暫停路邊檢修，不過有一半的車身占據人行道，被路過男子拍下，疑似想上網檢舉。雙方愈講愈激動，爆發口角，警方到場最後雙方不提告收場。 陳姓車主VS.黃姓男子：「你問老闆，我是在檢查電瓶，你問老闆，(我知道你違停人行道，我管你在幹嘛)。」雙方情緒激動，你一句我一句誰也不讓誰，老闆想幫忙緩頰，沒想到爭執越演越烈。車行老闆VS.黃姓男子：「該怎麼樣就怎麼樣，(該滾就滾)，講話沒必要那麼難聽吧，(我對違規仔沒必要客氣)，好啦好啦好啦，你也不要講話那麼難聽吧。」音量越來越大，附近民眾全來圍觀，還有路人氣不過也加入戰局。車行老闆VS.黃姓男子：「你那麼兇幹嘛，(我為什麼需要客氣啊)，檢舉達人比較大是不是。」事發在12日早上8點，新北市中和區景平路上，陳姓女子的車當時拋錨在對面社區，車行老闆緊急到場過電救援，讓車至少能開到店外檢修更換電池，但車身有一半占據了人行道，被路過男子拍下。黃姓男子：「我告訴你們，我對違規仔就不需要客氣。」男子不願退讓，甚至持續出言挑釁，還驚動警方到場。員警：「不是啦，我是跟你說你的權益，你要不要做，是你的自由，好不好。」最後雙方都表示，不會提出告訴自行離去。新北市警中和分局中和派出所所長陳則佑：「為民眾檢舉違規停車與違停駕駛發生口角，本分局員警依規定，告發人行道違規臨停，告知雙方權利。」當事老闆說：「他仗恃著大家不敢對他怎麼樣，那隨後他也是亂報復啊，在GOOGLE亂評論，那你說怎麼樣，違規就違規，你也沒有來消費，你憑什麼評論。」GOOGLE除了被留負評，還附上檢舉證明，老闆意外掃到颱風尾，又氣又無奈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
鎖定超商送貨司機！ 鐵馬男1小時連偷2案｜#鏡新聞
台北市街頭上個月底發生一起連續竊案，警方調閱監視器發現，有一名男子深夜騎著腳踏車在超商外徘徊，他專門找正在送貨的物流司機，趁他們不注意時，將隨身包包偷走，短短不到一個小時，就有兩人受害。沒想到事後落網，發現嫌犯早是一名慣竊，光是毒品與竊盜前科，就有多達107項。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
悚！高雄男無照酒駕 攔腰撞飛25歲單親媽｜#鏡新聞
高雄杉林區1/10發生驚悚車禍，三十九歲曾姓男子酒駕把在路邊修車的二十五歲保養廠女員工給攔腰撞飛，女員工送醫後雙腿骨折，骨盆碎裂，犯嫌酒駕肇逃後，又在同一路段撞倒雙載機車，又再害騎士跟乘客受傷，事後被警方逮捕，酒測值0.69嚴重超標，也被檢方認定情節重大聲押獲准。根據了解，曾姓男子是地方頭痛人物，有多項酒駕跟毒品前科，四處闖禍連自己的老父親都希望他進了看守所後就不要再出來了！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
長草掩蓋成陷阱! 老翁摔落古井 消防隊降繩索救援
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導嘉義縣義竹鄉一名老翁，在散步時不慎掉落被雜草掩蓋的古井，民眾發現後趕緊報警。消防人員抵達後，原本要把長梯伸進古井裏，但因井口太小而作罷，最後是找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。消防人員將長梯插入井中，發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。（圖／民視新聞）救護車急忙趕到一處草叢空地，消防人員一下車立即拿著長梯跑過去，二話不說，直接插入井中，因為有老先生掉到裏面。消防救護人員：「阿伯你有辦法爬嗎？」阿伯回答，「把我拉上去這樣就好了啦。」但卻發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。換叫吊車過來，改用吊的。消防救護人員：「等一下，你左手舉高，舉高就好，手伸出來。」由於古井實在太小，無法容下兩個人，救難人員站在洞口，指導老先生把繩索固定在身上，然後再把人拉上來。消防救護人員：「1、2、3，拉了拉了！好了！走了！」老翁不慎掉落被雜草掩蓋的古井，消防人員找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。（圖／民視新聞）花了好一番功夫，總算將人拉上來，老先生身上有些外傷，趕緊送醫治療，沒有生命危險。嘉義縣義竹消防分隊長陳汶偉：「現場為一名民眾墜落受傷，有一名男性傷者年約79歲，肢體外傷意識清楚，給予相關處置後送往長庚醫院救治。」這起掉落古井的事件就發生在嘉義縣義竹鄉義竹村，老先生現年79歲，平常都會在附近走動散步，疑似因為古井旁邊的雜草長得太高，覆蓋住古井，老先生一時沒注意，一腳踩了進去。還好有民眾發現，趕緊打119求救，及時救了老人家一命。原文出處：長草掩蓋成陷阱! 老翁摔落古井 消防隊降繩索救援 更多民視新聞報導陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北黃國昌新北後援會成立 柯文哲「缺席」活動原因曝光你去休息! 9旬老翁堅持騎車上路 霸氣女警阻止民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》專偷「經典車」！賊闖警局對面停車場 多名車主受害
新北土城廣福派出所，對面的地下停車場，發生竊案，多名車主受害，警方獲報後調閱監視器，發現竊賊當時騎著偷來的車犯案，一共偷走三頂安全帽，一輛機車，還有一輛經典機車的側蓋，目前已經尋獲機車和其中一頂安全帽，稍早也將嫌犯拘提到案。 #經典車#警局對面#竊案東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
肥料車下車失控翻 駕駛壓車內 3移工拋飛共2死2傷
中部中心／張家維 南投報導南投水里鄉山區，發生死亡車禍！10日下午，陳姓男子開小貨車，車斗載3名移工，到山上送肥料，行經一處險降坡轉彎時車輛失控，衝到下方農地，撞斷電線桿翻覆，陳姓駕駛被壓在車裡，車斗3人遭拋飛，造成2死2傷。小貨車翻覆在農地4輪朝天，車頭撞得扭曲變形，駕駛被困在車內。救難人員以破壞器材剪斷車門邊框，試圖將人救出。車輛失控衝下坡撞電桿翻覆 陳姓駕駛被壓在車裡（圖／翻攝畫面）10日下午，陳姓男子駕駛小貨車，後方車斗上載了3名移工，準備前往水里山區送肥料，行經一處彎道險降坡時來不及轉彎，導致車輛失控衝下坡，直衝到下方農地，車輛撞得翻覆，後車斗上3名移工被當場拋飛。陳姓駕駛被救出時 臟器外露明顯死亡（圖／翻攝畫面）警方初步調查，3名移工都是逾期停留，車禍拋飛，1死2傷；陳姓駕駛是本國籍，被救出早已沒有生命跡象。警方表示，可能因為駕駛不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍要進一步調查。肥料車下車失控翻 3移工拋飛 駕駛壓車內 2死2傷（圖／翻攝畫面）原文出處：小貨車下坡失控烏龜翻 駕駛困車內 車斗3人拋飛 更多民視新聞報導【有片】龜山逃逸移工被拖下車 「空車持續滑行」他上演神救援大園男遭威脅支付違約金 警方曝真相守住1萬5快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 1