涉塗改三聯單、廚餘未蒸煮 豬農父子遭收押

台中爆發的非洲豬瘟疫情持續延燒，涉案豬場經營者陳姓父子因涉嫌刑法已被收押禁見。行政院長卓榮泰表示，邊境防護將增強20%能量，並強調疫情起因是廚餘未完全蒸煮。針對豬隻禁運禁宰令，卓榮泰表示將於5日中午決定是否解封。同時，國民黨立委質疑邊境檢疫人力不足，而桃園藍營議員則對台中市府防疫表現提出批評，認為應有人為此負責下台，引發黨內不同聲音。

台中地檢署於3日約談案例場豬農陳姓父子及兩名司機，訊後認為陳姓父子涉犯刑法，向法院聲請羈押禁見獲准，而兩名司機則被諭令請回。國民黨立委張智倫在質詢中指出邊境檢疫人力缺口問題，卓榮泰對此回應表示，雖然目前人力缺額高達1/4，但不影響安檢工作，未來邊境防護會更加嚴格，增加20%能量。

對於疫情源頭，國民黨立委王鴻薇質疑將源頭歸咎於邊境破口是牽強的說法，她反問病源是否從天上掉下來。卓榮泰則強調，此次豬瘟疫情是因為廚餘沒有完全蒸煮所致。關於豬隻禁運禁宰令，卓榮泰表示必須符合農業部提出的三原則，才有可能考慮討論廚餘養豬的各種時程可能性，並表示5日中午將決定是否能完全解除禁令。

在國民黨內部，支持鄭麗文的桃園市議員黃敬平在政論節目中表示，若以議員身分看待台中環保局長和農業局長的答詢表現，他非常有意見，認為應有人負責下台。對此，台中立委黃健豪回應表示，大家樂於接受批評和檢討，但不需要在第一時間進行這樣的攻擊，現階段最重要的是做好防疫工作，而非在政論節目上噴口水。

面對非洲豬瘟疫情，各方關注焦點從疫情源頭、邊境檢疫到防疫措施不一，而國民黨內部對台中市府的評價也出現分歧。隨著5日中午禁令是否解除的決定即將公布，豬瘟疫情的後續發展與政治效應值得持續關注。

