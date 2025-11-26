涉外人士評黃國昌訪日會見只是過水 許甫：為攻擊政敵連日本國會議員都冒犯？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨（25）日率民眾黨青年團訪日，有媒體獨家報導稱，在過程中約見象徵親台派的指標性人物都遭婉拒拜會，有涉外人士評論，黃國昌以主席身分出訪至少會與在野黨主席會面，時間允許下洽約通常都會安排，評論訪問名單都是在過水，行個人造勢之實。民眾黨副秘書長許甫對此反擊，表示原來所謂的涉外人士，為了攻擊政敵，連整個日本國會議員們都冒犯下去？古屋圭司如果在外交體系眼中是不親台的小咖，「那光今年就接見過古屋兩次的賴總統是在？」

黃國昌率民眾黨青年團拜會日華懇古屋圭司。（圖／民眾黨提供）

黃國昌率青年團訪日，預計週五返國，有媒體報導，據悉在安排過程中，欲約見包含自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子與日本維新會高層這些親台派指標人物都遭拒，「訪日軟釘子吃到飽」、「親台派大咖都見不到」。

對此，許甫表示，原來所謂的涉外人士，為了攻擊政敵，連整個日本國會議員們都冒犯下去？黃國昌已見的古屋圭司如果在外交體系眼中是不親台的小咖，「那光今年就接見過古屋兩次的賴總統是在...？」

許甫指出，黃國昌帶著青年出訪日本交流，都是為中華民國台灣一起拚外交，這種失格的言論，真的盡顯政府相關涉外人士的雞腸鳥肚，這種放話新聞傳回日本，賴總統要再吃多少盤干貝、生魚片致歉嗎？恐怕只剩吞哇沙比才夠誠意了。



