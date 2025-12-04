涉外人士：總統紐時論壇專訪 向世界闡述台灣態度

（中央社記者葉素萍、蘇龍麒台北4日電）紐約時報舉辦「交易錄峰會」論壇登場，總統賴清德日前以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪。涉外人士今天指出，賴總統藉專訪具有向世界闡述台灣態度、向不同受眾溝通、以及靈活外交溝通戰略等三面向意義。

「交易錄峰會」（DealBook Summit）自2011年首度舉辦以來，已是國際間最具影響力的政經論壇之一，由紐約時報知名財經記者索肯（Andrew Ross Sorkin）主持，以深度訪談與跨領域交流聞名，旨在促成各界領袖對話，及分享對全球局勢的見解與分析。

廣告 廣告

針對賴總統此次受訪的意義，涉外人士表示，有鑑於一年一度的「交易錄峰會」，是全球政治、商業及文化領域最具影響力領導者齊聚一堂的時刻，賴總統首要是向世界闡述台灣態度，直面全世界重要領袖，表達台灣立場以及台灣扮演的關鍵角色。

涉外人士指出，總統在專訪時所談論觸及的議題，從國防預算、兩岸關係、台美關係，乃至地緣情勢到產業經貿，目的就是要重申台灣在這些重要議題的立場。

涉外人士以國防特別預算的必要性為例說，正值國防特別條例遭在野黨阻擋審查，總統特地在國際外交場合再次表達台灣自我防衛決心，向國際社會傳達正確且清晰訊息，且台灣對國防的投資，不會被任何因素動搖。

涉外人士指出，日前北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）曾表示，北約成員國將把國防預算提高至GDP的5%，這也凸顯台灣「對齊」國際趨勢；而賴總統要強調，當區域各國都致力加強自我防衛韌性的同時，位處抵禦中國威脅最前緣、負責任的民主台灣，更加不能缺席。

第二面向意義是向不同受眾溝通。涉外人士表示，今年「交易錄峰會」邀請對象，包括各國重量級政要、意見領袖以及金融巨擘、企業家等，各領域極具影響力領導者齊聚一堂，賴總統盼藉由專訪跨越領域維度，向國際各界爭取最大程度支持。

涉外人士指出，全球秩序重組、科技與人工智慧等是今年「交易錄峰會」聚焦的關鍵議題。賴總統從國防特別預算、台美關係發展到半導體產業布局等視角，強調台灣在區域和平穩定中的責任，以及台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位，直接切入與會者的問題意識與核心關懷。

涉外人士說，此即政治學的「民主回應性」概念，民主社會下政府政策需反映民意並與社會期待一致。總統藉由向意見領袖傳達台灣立場，意在讓國際社會更認識台灣、強化對民主台灣的認同情感，進一步深化國際支持，讓台灣事務更融入全球公共對話，提升台灣議題能見度。

第三個面向是靈活外交溝通戰略。涉外人士指出，台灣雖然在動盪國際局勢中扮演關鍵角色，卻也長年受到中國打壓，國際參與空間遭限縮。

涉外人士說，賴總統以特邀貴賓身分接受專訪，一是凸顯國際社會對台灣動態的高度關注，特別是在國際地緣政治情勢變化與全球科技冷戰下，台灣儼然已是全球安全與經濟的關鍵核心；二是賴總統藉由應邀展現政府的外交溝通策略，盼以靈活運用多元溝通管道、突破中方掣肘，讓台灣的聲音在國際上更明確清晰。

「交易錄峰會」歷年講者陣容皆備受矚目，包括各國領袖、美國政府閣員、跨國企業執行長、創新科技代表及文化界重要人物等。前總統蔡英文曾於2023年受邀參加，與國際級講者同場就全球變局進行交流。

根據官網，今年講者涵蓋政界、科技界、金融界與文化界等多位重量級人物，陣容包括美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、AI軍工企業帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.）執行長卡普（Alex Karp），以及美保守派知名倡議人士柯克（Charlie Kirk）遺孀、「美國轉捩點」（Turning Point USA）執行長暨董事會主席艾瑞卡（Erika Kirk）等人。（編輯：林克倫、林家嫻）1141204