涉多起槍擊案被判24年！說唱歌手獄中拍片成「監獄網紅」 司法部介入調查

英國一名因涉及多起幫派槍擊案件、被判處24年監禁的說唱歌手，近日因在獄中頻繁發布卡拉OK影片並於社群平台走紅，引發外界對監獄管理漏洞的質疑。英國司法部已證實介入調查，並要求相關內容下架。

根據《每日郵報》報導，30歲的理查德．伯內特（Richard Burnett），藝名Glockamoley，於2022年因參與諾丁漢一系列幫派槍擊事件，被裁定犯有共謀蓄意傷人、共謀持有槍支意圖恐嚇他人，以及三項在公共場所持有攻擊性武器罪名，最終被判入獄24年。

然而伯內特近日卻被發現疑似在戒備森嚴的監獄內，與多名囚犯使用麥克風及揚聲器拍攝音樂影片，並透過Instagram發布。其帳號累積超過13000名追蹤者，自稱由「管理團隊」負責營運，帳面上已有約30支影片，其中多數看似在牢房內拍攝。

影片內容引發爭議，伯內特曾改編辛蒂．勞帕（Cyndi Lauper）的經典歌曲《Girls Just Want to Have Fun》，將歌詞替換為描述幫派暴力與犯案經過的內容；另一段影片則改寫Luther Vandross的《Never Too Much》，加入與槍擊事件相關的橋段。部分影片還附上Spotify與iTunes連結，被外界質疑其在服刑期間仍能透過音樂獲利。

這些影片曝光後，引發輿論關注囚犯如何取得手機並在獄中自由拍攝、上傳內容，且似乎未立即受到懲處。事實上，伯內特並非首例。此前英國亦曾有囚犯因在社群平台發布美化暴力犯罪的說唱影片而引發爭議，包括17歲時犯下槍殺案件的幫派成員泰勒．米恩利（Taylor Meanley），在服刑期間透過自製饒舌影片於Instagram累積近萬名粉絲，其帳號在媒體揭露後遭到封鎖。

對此，英國司法部發言人向《每日郵報》表示：「這類行為完全不可接受。我們已立即要求刪除相關貼文，並正調查事件是如何發生的。」發言人同時指出，政府正升級監獄安全措施，以打擊違禁品流入；任何違反監獄規定者，皆可能面臨更長刑期或額外懲處。



