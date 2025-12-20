涉大規模金融詐騙 華裔次級車貸機構高管被訴

紐約南區聯邦檢察官辦公室本周宣布，次級汽車貸款與零售商「三色車商」(Tricolor Holdings LLC)創辦人兼前首席執行官、華裔車商朱丹尼(Daniel Chu, 音譯)及另外三人，被控長期策畫並實施系統性金融詐騙，欺騙多家銀行及私人信貸機構。

根據曼哈頓聯邦法的起訴書，現年62歲、居住於佛羅里達州邁阿密的朱丹尼，被指自2018年至2025年期間，主導一個持續多年的金融犯罪集團，通過偽造汽車貸款數據、向多家放貸機構重複質押同一抵押資產(double-pledging)，並操縱抵押品特徵，將原本不符合條件、幾近無價值的資產包裝成符合放貸要求的合格抵押品，從而騙取巨額融資。

起訴書稱，朱丹尼與前首席運營官古德蓋姆(David Goodgame)，以及前首席財務官科拉爾(Jerome Kollar)和前財務高管塞博爾德(Ameryn Seibold)合謀實施上述詐騙行為。檢方指，截至2025年8月，三色車商名義上向放貸機構和資產支持證券投資人質押約22億元的抵押資產，但實際上僅有約14億元的真實抵押品，期間約8億元為虛假或重複質押資產。

檢方還指出，該系列欺詐使車商獲得數億元現金預支資金，朱丹尼亦從中中飽私囊，而多家銀行及投資人則在虛假數據和不實陳述下，向該公司提供了數十億元貸款，最終導致公司財務崩潰，對金融體系信心造成嚴重衝擊。

南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，起訴書所指控的行為顯示，詐騙已成為該公司商業模式的重要組成部分，造成銀行、投資者、員工及客戶多方受害，司法部門將依法追究相關責任人。

調查還披露，2025年夏季，當放貸機構開始質疑三色車商抵押資產的真實性時，朱丹尼與同案人曾在多次祕密錄音的通話中商討掩蓋或推卸責任的對策，甚至試圖將公司困境類比為安然(Enron)醜聞，藉此向銀行施壓以謀求有利和解，但最終未能奏效。

在公司已明顯資不抵債的情況下，朱丹尼被控仍指示財務人員向其支付高額獎金。2025年8月中，他在公司裁員及申請破產前不久，先後收取共計625萬元款項，並於同月在加州比佛利山購置價值數百萬元的房產。9月10日，車商最終申請破產保護，其主要放貸機構被拖欠貸款逾9億元。

司法部同時宣布，科拉爾及塞博爾德已於16日在聯邦法院認罪，並正配合政府調查。朱丹尼與古德蓋姆已被逮捕，朱丹尼已在佛羅里達南區聯邦法院過堂，古德蓋姆則在德州北區出庭。

起訴書指出，若相關指控成立，朱丹尼最高可被判終身監禁，他面臨的罪名包括持續金融犯罪企業罪、共謀實施銀行欺詐及影響金融機構的電信欺詐罪、銀行欺詐罪，以及影響金融機構的電信欺詐罪。

