涉委內瑞拉石油產業 美制裁「中」企業與油輪

記者潘紀加／綜合報導

美國「彭博社」報導，川普政府去年12月31日以涉嫌參與委內瑞拉石油貿易為由，宣布制裁4家中國大陸企業與相關油輪，藉此擴大對委國施壓。

根據美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）聲明，此次制裁名單包含總部設在中國大陸浙江的「Corniola Ltd.」與位於香港的「Aries Global Investment Ltd.」、「Krape Myrtle Co」與「Winky International Ltd.」，以及4艘與這些公司有關的油輪，包含「北星號」（Nord Star）、「德拉號」（Della）、「勇士號」（Valiant）和「羅莎琳德號」（Rosalind）；並指出這些油輪曾運輸委國石油，協助委國規避制裁，賺取用於進行「毒品恐怖主義」的資金，破壞美國和區域穩定。

報導說，美國此前已將委國國家石油公司（PDVSA）等企業與多艘相關船隻列入制裁名單，並扣押數艘油輪，如今再度擴大施壓範圍；美財政部長貝森特表示，此舉旨在落實總統川普政策，加強遏止委國非法石油出口，同時防範致命毒品流入美國，維護國家安全。

美國宣布新一輪對委國石油出口制裁，增列4家中國大陸企業與相關油輪。圖為日前停靠委國PDVSA煉油廠的油輪。（達志影像／美聯社資料照片）