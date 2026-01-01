涉委內瑞拉石油產業 美國制裁中國企業與油輪

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國川普政府加大對委內瑞拉石油出口的施壓行動，制裁總部設於香港與中國大陸的公司，以及被控規避限制措施的相關油輪。

彭博（Bloomberg News）報導，財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）今天將4家涉及委內瑞拉石油產業的公司，包括總部設於浙江的Corniola Ltd.以及總部設於香港的Aries Global Investment Ltd.、Krape Myrtle Co與Winky International Ltd.，列入特別指定國民與被封鎖人士名單。同時，還制裁了與這些公司有關的4艘船隻，分別是德拉號（Della）、北星號（Nord Star）、羅莎琳德號（Rosalind）與勇士號（Valiant）。

美國早已將與委內瑞拉石油貿易有關的船舶與公司列入制裁名單。不過，將在當地經商的中國公司列為目標較為罕見，且可能是在向北京當局釋出訊號，要求避免捲入川普政府與馬杜洛（Nicolás Maduro）政權之間的對峙。中國是委內瑞拉石油出口的最大客戶，而石油出口約占委內瑞拉收入的約95%。

美國財政部在聲明中表示：「這些船舶，其中部分屬於為委內瑞拉服務的影子艦隊，持續提供資金，助長馬杜洛非法的毒品恐怖主義政權。馬杜洛政權日益依賴遍布全球的影子艦隊，協助從事可受制裁的活動，包括規避制裁，並為其破壞穩定的行動創造收入。」

路透社報導，美國財政部長貝森特（ Scott Bessent）在聲明中表示：「總統川普已經表明立場：我們不會允許非法的馬杜洛政權，靠著出口石油牟利，同時還讓致命毒品流入美國。」

馬杜洛與他的政府強烈否認涉及任何犯罪活動，並表示美國是在推動政權更迭，以控制委內瑞拉龐大的石油儲備。

根據船舶追蹤數據，財政部今天提到的船隻中，近來只有一艘曾靠近委內瑞拉，即羅莎琳德號，這艘船隻通常從事被稱為沿岸運輸的短程航行。不過，其他船隻也有可能是在未發送應答器訊號的情況下航行。（編譯：張曉雯）1150101