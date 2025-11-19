涉嫌協助盜版漫畫擴散，月瀏覽量高達3億次！美商Cloudflare遭日本法院判賠5億日圓，敲響「CDN避風港」喪鐘
知名網路服務商Cloudflare，日前剛剛因為X等眾多網站陣亡而「聲名大噪」，沒想到才處理完眼前難題，隔一天隨即收到日本法院的判決，裁定他們因為涉嫌協助違法盜版網站擴散，且沒有即時停止對應服務，必須向日本四大出版社賠償總計5億日圓（約新台幣1億41萬元）的賠償金，這也被視為中間網路服務業必須承擔侵權責任的司法先例。
《日經新聞》報導指出，日本東京地方法院19日針對，該國4家大型出版社提告Cloudflare的著作權侵害訴訟，做出正式判決，認定該服務廠商、在處理盜版漫畫問題上「未盡必要注意義務」，因此裁定Cloudflare應賠償5億日圓（約新台幣1億41萬元）。
所謂4大出版社包含KADOKAWA、講談社、集英社、小學館四家，四家出版社認為，先前破獲的2個非法盜版動漫網站，就是使用Cloudflare提供的內容傳遞網路（CDN）服務，向全球讀者違法提供大約4000 部作品，包含著名的《ONE PIECE》、《進擊的巨人》等熱門漫畫，而且根據實際站台數據，高峰期間月流量更超過3億次瀏覽。
此案也被法學界視為，CDN服務業者在著作權侵害案中，同樣也需承擔「侵權責任」的重大司法先例。
東京地院認為，雖不是Cloudflare上傳侵權內容，但其提供CDN服務、卻在全球加速違法擴散。裁判長高橋彩表示，據了解，Cloudflare在接獲出版社的侵權通知後，仍未停止相關服務或採取合理應對措施，因此認定該公司存在過失。
出版社同時指出，他們很早就依據美國數位千禧年著作權法（DMCA），與相關日本法規向Cloudflare通知侵權狀況，但該公司未依通知、停止支援盜版網站，導致侵權行為持續發生擴散。此外，CDN技術會自動複製大量內容，假如版權方不採取防範措施，就會加速擴散這些非法內容。
面對出版社的指控，Cloudflare透過辯護律師強調，該公司的業務僅僅只是「資訊傳輸的中立仲介」，並非內容提供者，侵權行為的主體，應該是網站營運者。此外，Cloudflare還指責各家出版社的侵權通知內容，不符合相關法規要求，無從判定其須負法定義務。
CDN的運作方式，是在全球多地配置邊緣伺服器，自動複製原始內容，讓使用者在瀏覽大容量影音、圖片時，能獲得更快的下載速度。此一技術雖可大幅降低伺服器負載，但也被批評、很容易被盜版網站濫用，反而成為散播違法內容的幫凶。
事實上，日本總務省早在2022年就要求，該國提供CDN服務的業者，應該要加強身分驗證，並應拒絕為盜版網站提供服務。可迄今為止，Cloudflare提供的免費方案，用戶可僅憑電子郵件即可註冊使用，一直被視為漏洞之一。
本案判決不僅對日本本地，也可能影響全球CDN業者未來走向，讓他們在處理相關侵權通知、身分驗證與違法內容風險控管上做出調整。
