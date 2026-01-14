涉嫌在社區大樓噴漆塗鴉 警追查雪糕刺客涉毀損送辦

CNEWS204260114a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市北區中清路1段某大樓外牆，去年11月間疑似被不明身分人員噴漆塗鴉，引發住戶關注。第二警分局表示，塗鴉客還留名「雪糕刺客」，社區林姓主委也在去年12月10日，向警方報案並提出毀損告訴。員警獲報後展開調查，除調閱周邊監視器畫面，也積極比對塗鴉署名，深入追查後初步掌握，疑似犯嫌身分。也通知1名謝姓男子到案說明。

警方調查，近期台中市部分商辦大樓或無窗外牆、社區外觀等，突然出現署名「雪糕刺客」的塗鴉。員警綜合相關事證，認為謝姓男子涉有毀損罪嫌，依法函送台中地方檢察署偵辦。

第二警分局長鍾承志提醒，任意塗鴉不僅影響市容，更可能觸犯刑法毀損罪，切勿心存僥倖。民眾如發現可疑破壞行為，請立即報警查處，共同守護乾淨、安全的生活環境。

照片來源：台中市府提供

