涉嫌妨害拘留 尹錫悅今面臨首場戒嚴相關裁決

南韓前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)今天(16日)將因為他宣布戒嚴的相關刑事指控，面臨首次的法院裁決，一旦罪名成立可能面臨長期監禁。

尹錫悅遭到的指控包括他在去年1月指示總統警衛處人員，妨害公調處對他執行拘留令，當時他把自己反鎖屋內、並指示安全人員阻擋調查員進入。尹錫悅如果被定罪，可能面臨最高10年的監禁。

尹錫悅最終在動員超過3千警力的第二次行動中被捕，成為南韓史上首位在任內被捕的總統。

目前被關押在首爾拘留中心(Seoul Detention Center)的尹錫悅，在2024年12月短暫宣布戒嚴引發軒然大波。負責調查本案的特別檢察組13日已向法院請求，對宣布緊急戒嚴涉嫌「內亂首謀罪」而遭羈押起訴的尹錫悅求處死刑。(編輯:王志心)