涉嫌對未成年性交遭通緝 台男潛逃美國8年落網
一名本國籍45歲蔡姓男子於107年涉嫌對未成年性交及公共危險罪，遭士林地方檢察署、新北地方法院發布通緝，然而蔡男於106年就已潛逃至美國，經我國刑事局駐美西聯絡組持續提供蔡嫌通緝資料與線索，今(114)年2月會同美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位成功緝拿蔡嫌歸案，並於昨(29)日將其遣返回台。
刑事局表示，蔡男因對未成年性交、公共危險罪遭發布通緝，並於106年底即潛逃至美國藏匿，今年2月在台、美警方合作之下，成功緝拿蔡嫌歸案，並於昨日由美國執法行動遣返局幹員遣返回台接受司法審判，彰顯政府維護司法正義，打擊跨國犯罪的堅定決心。
刑事局強調，查緝外逃通緝犯為該局重點工作，各駐外警察聯絡官持續與駐在國執法單位密切合作，建立犯罪情報交流及緝逃機制。刑事局與各國執法機關聯手，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲並送回多名我國外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
安倍師徒情牽外交線 川普超暖待日相高市如小妹
美國總統川普結束日本訪問，與日本首相高市早苗分別前往南韓，準備出席APEC會議。日本媒體盤點此次日美峰會成果，認為日本政府打出的「安倍晉三牌」奏效，快速拉近了兩人距離，達到高市早苗會前期待的締結個人情誼。雙邊也簽署共同宣言，強調深化軍事、經濟等合作；兩國部長級閣僚也簽署造船合作備忘錄；川普也另外出席民間商務活動，與多間日本企業簽訂超過4千億美元的投資協議。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
非洲豬瘟檢疫加嚴 研議入境旅客一律查核
（中央社記者曾以寧台北30日電）台中一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，為加強邊境防堵，衛福部長石崇良今天說，將配合主管機關，研議入境旅客不論起飛國家是否為疫區，一律查核；本週起也加強市場稽查。中央社 ・ 22 小時前
館長高喊「我們都是中國人」！怒嗆台男「閃兵軟腳蝦」惹議
娛樂中心／張予柔報導網紅館長（陳之漢）以「挺台反共」的耿直形象起家，早年因直言敢嗆累積大批粉絲，不過近年來立場轉變，多次在直播中批評台灣，甚至自封為「和平大使」，25日他再度啟程前往中國，展開為期12天的「交流尋根之旅」。昨（29）日他抵達遼寧丹東參觀抗美援朝紀念館，不僅受到大批民眾圍觀拍照，還在鏡頭前直言「再次羨慕大陸同胞」大讚中國「經濟好、治安好、基建好」，更聲稱「未來國力會超越美國」，還談及台灣近期爆出的閃兵爭議，痛罵台灣年輕人軟腳蝦。民視 ・ 22 小時前
中市廚餘車竟沒加蓋！ 綠營議員要求環保局長陳宏益下台
台中梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，疑似吃廚餘感染，民進黨多位議員今天在市議會痛批，環保局螺絲掉滿地，要求局長陳宏益下台，更有民眾發現台中市廚餘車竟然沒有加蓋，四週有行人及機車等，萬一含有非洲豬瘟的病毒溢出，有可能四處傳染，要求環保局強制加蓋；並詢問究竟廚餘是否還有掩埋?要求市府說清楚。自由時報 ・ 21 小時前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 19 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 20 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 13 小時前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 20 小時前
血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。 血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓...匯流新聞網 ・ 18 小時前
囂張！宜蘭1男子「施虐逼喝尿」還拍片上傳炫耀 羅東警火速逮人送辦
即時中心／陳治甬、林耿郁報導宜蘭縣羅東鎮發生一起暴力案件，一名37歲李姓男子，遭疑在酒後對「大哥」的女人有不當肢體接觸，慘遭余姓男子（31歲）帶回住處凌虐毆打，還拍下羞辱影片上傳網路炫耀。羅東警分局獲報後主動偵辦，昨（28）天深夜迅速將施虐的余男查緝到案，全案依妨害自由、傷害及強制罪嫌送辦。據羅東警分局資訊，這起施虐影片事件，發生於10月28日凌晨時分，受害的李姓男子，受邀前往五結鄉一處民宿參加聚會。宴席結束前，李男替喝醉的「大嫂」叫了一輛白牌車送她離開，但攙扶過程中疑似有不當接觸，被同席的余男看見。「大嫂」離開後，余男以「講清楚」為由，要求李男與友人等，都到羅東住處說明清楚，未料卻演變成剃髮、以頭撞桌子、喝尿等暴力凌辱。整個過程還被余男指示友人錄影，並上傳至社群限時動態，囂張行徑引發高度關注。羅東分局員警在網路巡邏時發現該影片，隨即主動介入偵辦，確認被害人安全後，調閱周邊監視器釐清案情，當晚即鎖定涉案余男行蹤，夜間迅速將人拘提到案，並移送法辦。警方強調，暴力行為不僅無法解決問題，反而造成更大傷害，對此類案件將依法嚴辦；民眾如遭受不法侵害，應立即撥打110報案，確保個人安全與權益。余男落網送辦。（圖／羅東警分局提供）《民視新聞網》提醒您：吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：快新聞／囂張！宜蘭1男子「施虐逼喝尿」還拍片上傳炫耀 羅東警火速逮人送辦 更多民視新聞報導嘉義23歲印尼看護產子「屍體裝麻布袋丟棄」 活產或死胎將影響判決新莊箱屍案「解剖屍體」大逆轉！賣粥兒「棄屍父親」法官重大宣布好殘忍！苗栗犬舍9成毛小孩遭剪聲帶 動防所怒了民視影音 ・ 1 天前
獨/仙塔律師反擊！怒告媒體求償75萬 轟：最嚴重職業傷害
因涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵訊內容給詐騙集團未到案成員的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，今年8月遭到檢方起訴後，又被媒體爆料出入地產富商飯局，和富商過從甚密，過豪奢生活，報導登出後，仙塔律師還親上火線，在自己經營的YouTube頻道「仙塔下凡」反駁報導內容與事實完全不符，現在仙塔律師也不忍了，對爆料媒體提告並求償75萬元。中天新聞網 ・ 1 小時前
飯像隔夜飯找上店家 客嗆"別做了"遭老闆拿開山刀砍傷
中部中心 ／ 中部綜合報導台中有人叫外送點了羹飯，不滿沒熟像隔夜飯，上門理論，咆哮說，如果是這樣那就不要做了，叫老闆出來面對。剛出獄四個月的老闆最後現身，情緒失控拿出開山刀砍傷男客人，雙方對簿公堂，老闆被依殺人未遂起訴，開庭時也認罪，但他說，是對方恐嚇在先，要斷他財路，才會揮刀想警告他。男子不滿羹飯疑似使用隔夜飯到店家理論 遭店老闆持刀揮砍。（圖／翻攝畫面） 客人為了外送來的羹飯，附上的這一盒飯，氣沖沖上門理論，質疑店家用的是隔夜飯，也不滿店員在電話那頭說，這飯可以吃。客人越講越激動越來越大聲，但兩名店員不為所動冷處理，客人說請老闆出來面對，結果老闆回來了，竟然拿著一把開山刀朝著客人揮砍，老闆姊姊在一旁拉也拉不住，造成對方肌肉、筋膜和肌腱撕裂傷。店老闆表示 對方先對他咆哮 還說要他別做生意了才會揮刀警告他。（圖／翻攝畫面）案發後，老闆被依照殺人未遂罪起訴，現身出庭，他說對方根本要斷他財路，恐嚇在先，也將這段監視器供法院勘驗，想證明是受氣。其實黃姓老闆，曾因妨害秩序、組織等罪遭判刑1年，今年6月才剛出獄，本想做個小生意重新做人，無奈沒忍住浪子火爆脾氣，揮刀傷人。案發後肉羹店也收攤不再經營，目前案件進入法律程序，交由司法來解決。原文出處：飯像隔夜飯找上店家 客嗆「別做了」遭老闆拿開山刀砍傷 更多民視新聞報導疑閨密鬧翻找男友出面談判 一方竟帶開山刀.球棒追砍欠錢最大?不滿遭討8萬砍好友 遭逮還起獲毒品新北大道3車撞成一團！駕駛竟是通緝犯 警方還搜出車內有「這包」民視影音 ・ 16 小時前
偽造眷地租約獲利千萬 六軍團神鬼上尉一審重判15年
桃園市 / 綜合報導 陸軍六軍團前上尉軍官李振育，涉嫌在107、108年間，利用職務之便多次詐騙廠商上千萬元，東窗事發後潛逃菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案，經桃園地檢署偵結，依貪污治罪條例、偽造公文書等罪嫌，提起公訴，昨(29)日桃園地院審結，判處李姓前上尉執行15年徒刑。調查局人員押著穿著紅色上衣的男子，仔細核對資料確認身分，緊接著將他上銬帶回，機場內人員大動作，因為這名男子是一名通緝犯，同時是陸軍，第六軍團的前上尉軍官李振育，涉嫌在107年-108年間多次詐騙廠商上千萬元，事發後逃到菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案。記者(114.3.25)說：「你有什麼話要說嗎，有沒有貪污。」檢方調查李姓前上尉利用自己管理眷村土地偽造租任契約還有虛擬工程標案，接著盜刻軍印，將偽造文件夾帶在大量公文中，利用文卷室人員沒有多加檢視，在偽造的文件上蓋上關防，接著向業者索取租金。還以相同手法，虛擬編列與眷地相關的小型工程案，要求廠商先繳納履約保證金，從中詐領租金和工程款上千萬元，東窗事發後，李姓前上尉潛逃海外，今年3月底被逮，桃園地院審理，認為李姓前上尉觸犯貪汙治罪條例，以及利用職務機會詐取財物罪等，昨日判決應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
槍毒案外案！「網紅律師」涉洩密 遭起訴求重刑
台北市 / 綜合報導 北聯幫跨境走私槍枝毒品，檢警偵辦過程中，發現俞姓主嫌委任的丁姓律師涉嫌洩密，不但洩露檢警偵辦進度，利用律見傳達集團指示，讓檢警撲空，更試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警識破。根據週刊報導， 丁姓律師 被爆料，幾乎可以說是北聯幫的御用律師！士林地檢日前依洩密罪起訴這名丁姓律師，並建請法院從重量刑。丁姓律師說：「所以回到官商勾結這句話，你只要看戲劇上面有演過的，代表都有可能性，不代表不存在。」談起官商勾結講得頭頭是道，曾受邀登上知名網紅「勾惡」節目，他就是涉及洩密給北聯幫的丁姓律師，士林地檢日前依洩密罪起訴，建請法院從重量刑，不過他除了擔任俞姓主嫌的辯護律師，還試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警戳穿。非本案律師查克律師說：「你不能有利害衝突，然後你擔任了這一個共同被告的委任律師之後，你不要有洩密的動作，我自己覺得啦，很大的可能，就是他希望這個律師，可以帶點話進去，然後帶點話出來。」丁姓律師說：「諮詢到可以的時候，他還問說，啊律師你什麼時候還會再來。」畢竟原則上並無規定，律師在同一案，只能為一名嫌疑人辯護，但過去就有律師，會利用這一點鑽漏洞。非本案律師查克律師說：「甚至是過往也有發生過，就是因為律師是誰委任的，是集團委任的，集團就會希望說偵查的方向是怎麼樣，有沒有把上游供出來，有沒有把老闆供出來等等，所以他等於是派這個律師去達到一個，除了傳話，除了帶話，還有一個監視的一個角色。」Gambler《過氣》歌詞說：「浪子回頭，金不換，恁爸就是吸毒犯，國家認證二級毒品人口，經過臨檢站。」把親身經歷寫進歌詞，台灣饒舌歌手Gambler楊智翔，在今年4月遭到檢警搜索，還因為涉嫌販毒滅證，遭新北地院羈押禁見。他的辯護律師同樣是丁姓律師，現在週刊報導，爆料丁姓律師根本是北聯幫的御用律師，如今涉嫌洩漏偵查祕密被起訴，事務所表示不願回應，但過去塑造的律師正面形象，恐怕已經大受打擊，不過截稿前致電，丁姓律師事務所回覆不方便回應。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「持菜刀」闖銀行! 南投婦大鬧稱:存款少4000
中部中心／張家維 南投報導南投埔里鎮，今天（30日）下午一點多，一名婦人竟然持刀闖入銀行，自稱因為與行員有存款糾紛，怒氣沖沖拿著菜刀，現場情況一度危急，所幸警方趕到，即時將人勸導再制伏，沒有造成傷害。婦人邊說邊揮動右手上的菜刀，情緒激動，憤恨不平地說著，她的銀行存款短少4000元，要銀行給個交代。婦人:「我錢都不見了，要我死就死給你看，我那天叫我媳婦來存錢，我存4000元，他(行員)的電腦壞掉，沒辦法入帳，存簿拿回去，我看的時候是用筆寫的，我問我媳婦為什麼是用筆寫的，他們(銀行)卻說我們偽造文書。」婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 警勸不聽遭法辦 (圖/翻攝畫面)30日下午1點多，婦人拿著包包裝著菜刀，跑到埔里鎮一家銀行內嗆聲，嚇壞行員和現場民眾，警方獲報到場，婦人越說越激動，要銀行還她4000元，員警圍著她警戒。婦這次「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 也曾到銀行理論過 (圖/翻攝畫面)警方初步調查，婦人因2年前存款金額與行員有爭議，遲遲得不到滿意答案，三不五時偶爾就到銀行理論，這次居然帶菜刀闖銀行，被警方制伏帶回偵訊。南投婦持菜刀大鬧銀行 稱存款少4000元 遭警制伏法辦 (圖/民視新聞)《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：南投婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千大鬧遭警制伏 更多民視新聞報導苗栗街頭民眾衝突! 疑勸違停惹怒騎士亮刀欠錢最大?不滿遭討8萬砍好友 遭逮還起獲毒品台中大雅移工命案 持刀砍死同鄉越籍男聲押禁見民視影音 ・ 15 小時前