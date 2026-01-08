涉嫌幫太子集團在台洗錢！幹部林揚茂3人供述仍有疑點 北檢聲請延押

太子集團在台洗錢及線上博奕的重要幹部，左起依序為尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚，天旭國際科技財務主管陳麗珊。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團弊案，查出集團在台設立尼爾創新、天旭國際科技等公司，協助母公司進行洗錢。專案小組去年11/19對尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技公司財務主管陳麗珊等3名集團在台核心幹部聲押禁見獲准。檢察官認為，3人供述與其他被告間存在諸多矛盾，有待釐清，認定羈押原因仍然存在，已於今（1/8）日聲請延押。

調查指出，跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group）首腦陳志，在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。檢警調接獲情資後，於去（2025）年11/4起陸續發動7波搜索，拘提集團在台成員到案。截至今日已有9名核心幹部遭到羈押，包含王昱棠、辜淑雯、邱子恩、李守禮、林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊、王俊國及陳韋志。

柬埔寨太子集團董事長陳志因涉嫌在全球從事詐騙、洗錢等非法活動，遭美國聯邦調查官起訴，昨（1/7）日於柬埔寨被捕並遣送中國受審。翻攝自princeholdinggroup

根據調查，太子集團在台灣設立公司，將資金挹注於台灣。一方面，由「台灣太子不動產投資」公司利用母公司資金在台灣置產，登記在聯凡等8家人頭公司名下，並由尼爾公司支付房貸、從事放款等洗錢活動；另一方面，則由進駐台北101大樓的天旭，以及顥玥兩家公司發展線上博弈事業，由天旭負責後台程式設計，顥玥則負責技術客服。母公司也利用天旭人事等費用進行洗錢。

在去年11/18、11/19第2波搜索行動中，專案小組拘提尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭資訊主管郭正仁、財務主管陳麗珊，以及4名顥玥網路客服人員。檢察官訊後，對林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊等3人聲請羈押禁見獲准，近期押期將滿2個月。檢察官認為，3人仍有串供可能，且本案共犯間的供述也存在諸多矛盾，有待釐清，認定羈押原因尚未消滅，已於今日聲請延押。

另外，太子集團在台核心幹部及成員，即台灣太子負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志親信李添的司機李守禮、幹部邱子恩，在去年11/4第1波搜索行動後遭羈押禁見，北檢去年12/29聲請延押後，台北地院已於今年1/2裁准。

北檢偵辦太子集團弊案，去年12/29對集團在台重要幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人聲請延押。資料照。呂志明攝

