涉嫌掏空台鹽綠能4億！陳啓昱今1200萬交保

前台鹽董事長陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能，台南地方法院26日裁定陳啓昱以1200萬元交保，前台鹽綠能總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁則各以700萬元獲准交保。

台南地院合議庭諭知3名被告均准予停止羈押，並限制住居、限制出境及出海8個月，限制期間須接受電子科技監控，且不得與共同被告或尚未交互詰問完畢的證人有任何聯絡、接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。蘇坤煌、蘇俊仁的家屬已於26日下午繳交保證金並辦理交保，陳啓昱因交保金額較高，家人預定27日上午到法院辦理。

陳啓昱等3名被告在去年9月23日曾獲裁准交保，陳啓昱當時保證金為600萬元，蘇坤煌、蘇俊仁各為400萬元，但檢方提出抗告後成功，3人獲釋僅2天後再次被裁定羈押至今年1月26日。3名被告原本被續押至1月28日，他們與辯護律師均主張已被收押超過1年，一審審理至今大部分證人都已完成交互詰問、卷證眾多，收押在看守所影響防禦權行使，且健康都有問題待治療等理由聲請交保。

合議庭考量相關因素後，裁定陳啓昱提高交保金至1200萬元，蘇坤煌、蘇俊仁也加重至700萬元交保，並附帶限制行動自由等條件。台南地院表示，陳啓昱等3名被告的交保裁定，檢方可提出抗告，如被告無法交保，將從1月28日起再延押2個月。

陳啓昱被控在台鹽董事長任內涉嫌圖利土地開發業者、掏空台鹽，獲得高額分潤，造成台鹽、台鹽綠能損失近4億元。台南地檢署偵查後，依違反證券交易法、公司法等罪名起訴，具體求刑陳啓昱14年、併科罰金3億元，蘇坤煌被求刑12年、併科罰金2億元。檢方認為蘇俊仁不認罪、態度不佳，請求法院從重量刑。

