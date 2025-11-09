涉嫌操縱比賽 MLB守護者2投手遭起訴
美國職棒大聯盟(MLB)投手克拉斯(Emmanuel Clase)和歐提茲(Luis Ortiz)9日在紐約遭起訴，他們被指控涉嫌操縱比賽投球內容以配合賭博。
這兩位多明尼加籍的右投手自今年7月起就被大聯盟停賽，並針對他們涉及運動賭博展開調查。
歐提茲9日在波士頓遭到逮捕，並將在10日出庭，克拉斯則尚未被拘留。
克拉斯與歐提茲將面臨包括共謀電信詐欺罪、共謀誠實服務電信詐欺罪、共謀賄賂影響體育賽事罪、共謀洗錢罪等罪名，最高可能被判刑65年。
3度入選明星賽、兩屆美聯最佳後援投手獎得主的克拉斯，被指控涉嫌遭縱投球，提前向賭客透露他即將投出的球和時間。起訴書中指出，他有時會在比賽期間透過手機告知他即將投出的球。
根據司法部發布的新聞稿，擔任克里夫蘭守護者隊後援投手的克拉斯，從大約2023年5月開始，與一些不法的體育賭客達成協議，事先透露他即將投出的投球內容，讓賭客進行下注，他有時則會收受賄絡與回扣。透過這些詐欺手段，讓與他共謀的賭客贏得至少40萬美元。
歐提茲被指控在2025年6月加入這項計畫，收受賄絡與回扣，故意投出壞球。克拉斯則擔任歐提茲與賭客之間的聯絡人。
美國檢察官諾切拉(Joseph Nocella)：「像歐提茲和克拉斯這樣的職業運動員肩負著信任—不僅是它們的隊友和職業聯賽的信任，還有那些相信公平競賽的球迷的信任。」
諾切拉補充說：「正如指控所述，被告透過操縱比賽將這種信任出賣給了賭徒。」
「當腐敗滲透到體育賽事中時，它不僅會給參與者帶來恥辱，還會損害大眾對這個對我們所有人來說都至關重要且珍貴的機構的信任。」
在此之前，美國職業籃球聯賽(NBA)兩名知名人物，邁阿密熱火隊的後衛羅齊爾(Terry Rozier)與波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯(Chauncey Billups)也因為涉及非法賭博，在10月底遭到逮捕。
